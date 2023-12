Reprezentant Polski niebawem zmieni klub. Dwa realne kierunki

Bartosz Slisz jest jednym z tych piłkarzy Ekstraklasy, którzy w trakcie tego i poprzedniego sezonu poczynili największe postępy. Filar Legii Warszawa spisuje się w niej na tyle dobrze, że wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów. Według najnowszych doniesień do transferu defensywnego pomocnika ma dojść już w trakcie zimowego okienka. Są dwa kierunki, na które sam piłkarz patrzy przychylnym okiem.

Bartosz Slisz odejdzie z Legii Warszawa

Choć w tej chwili trudno wyobrazić sobie drużynę Kosty Runjaica bez 24-latka, przenosiny do silniejszej ligi i klubu to naturalny krok w jego karierze. W obecnym sezonie wychowanek ROW-u Rybnik rozegrał już 31 meczów, a do tego znalazł uznanie w oczach obecnego selekcjonera reprezentacji Polski. W trakcie jesieni wystąpił z Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami (łącznie 225/270 minut) i stał się pierwszym wyborem Michała Probierza na pozycji tak zwanej „szóstki”.

Obecny kontrakt Bartosza Slisza z Legią Warszawa obowiązuje do grudnia 2024 roku, więc zimowe okienko to ostatni moment, w trakcie którego Wojskowi będą w sanie cokolwiek na nim zarobić. Nie wiadomo jednak, jakie pieniądze wyłożą za 24-latka potencjalni chętni. Jakiś czas temu Trabzonspor oferował za niego 3 miliony Euro, lecz propozycja ta została odrzucona. Ani klubu to nie satysfakcjonowało, ani piłkarzowi nie podobał się kierunek.

A jakie opcje ma teraz? „Są poważne propozycje z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i USA. I to te dwa ostatnie kierunki, Bundesliga i MLS, mają być w tym momencie najbardziej prawdopodobnymi w przypadku pomocnika” – czytamy w serwisie meczyki.pl. Zdaniem autora tekstu Wojskowi będą mogli zarobić na Sliszu około 2 miliony euro, ze względu na dobiegający końca kontrakt zawodnika.