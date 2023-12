Ten trener byłby idealny dla Lecha Poznań. Wymarzony kandydat

Rankiem 17 grudnia stało się to, czego można było spodziewać się od jakiegoś czasu. Na oficjalnej stronie Lecha Poznań pojawił się komunikat dotyczący zwolnienia Johna van den Broma, obecnego szkoleniowca drużyna z Wielkopolski. Choć zasługi Holendra dla drużyny są całkiem duże, to ostatnia stagnacja nie podobała się władzom Kolejorza. Dlatego tuż przed świętami Bożego Narodzenia 57-latek stracił pracę. Teraz klub z Poznania będzie szukał dla niego godnego zastępcy.

Wymarzony kandydat dla Lecha Poznań

Tymczasowy sukcesor oczywiście jest już znany. Przy Bułgarskiej nie chcieli ryzykować aż nadto i przygotowali sobie „amortyzację” po ogłoszeniu zakończenia współpracy z Johnem van den Bromem. Po nim drużynę przejmie Mariusz Rumak, doskonale znany każdemu, kto uważnie śledził Ekstraklasę w minionych latach. Ostatnio szkoleniowiec ten pracował jednak nie z seniorami, lecz w akademii Lecha Poznań. Teraz przejmie pierwszą drużynę drugi raz w swojej karierze – pierwszy miał miejsce w latach 2012-2014.

Wtedy ten polski trener obiecująco rozpoczął swoją przygodę z seniorami Kolejorza, ale im dłużej prowadził drużynę, tym gorzej jej szło. Teraz jednak ma być tylko tymczasowym rozwiązaniem, a Tomasz Rząsa otrzymał aż pół roku na znalezienie szkoleniowca docelowego. Kto może nim być?

Według dziennikarza portalu meczyki.pl idealny kandydat jest tylko jeden. – Maciej Skorża to wymarzona opcja dla Lecha Poznań. Jest trenerem-wybrańcem Jacka Rutkowskiego. Zdobył z Lechem dwa z ośmiu mistrzów Polski. To legenda. Na pewno w Poznaniu będą próbowali go ściągnąć – powiedział Dawid Dobrasz. To może jednak być trudne do zrealizowania, ponieważ wskazany przez niego Skorża raczej nie pali się do ponownej pracy w Polsce, zwłaszcza że wyrobił sobie renomę w Azji, ostatnio z sukcesami pracując w Japonii.

