Od tego musi zacząć nowy trener Lecha. Wskazał podstawowe zadanie do wykonania

John van der Brom doprowadził Lecha Poznań do brązowego medalu mistrzostw Polski, a także awansował z zespołem do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Kolejorz dobrze radził sobie w sezonie 2022/2023, a w tym wciąż trzyma się czołówki. Mimo to słaby początek rozgrywek i wpadka w eliminacjach LKE sprawiła, że po rundzie jesiennej włodarze klubu ze stolicy Wielkopolski zrezygnowali z usług Holendra.

Mariusz Rumak wskazał największe wyzwanie po objęciu pracy w Lechu

Choć były selekcjoner czuł się pewnie na stanowisku, to ostatecznie nie będzie przygotowywał zespołu do rundy wiosennej. Rolę awaryjnego szkoleniowca (do końca sezonu) powierzono Mariuszowi Rumakowi. To doskonale znana postać poznańskiej piłki. Co więcej, 46-latka można uznać za trenerskiego wychowanka Lecha, gdyż przez wiele lat pracował zarówno z juniorami jak i seniorami klubu.

Rumak stoi przed trudnym zadaniem poprawienia wyników klubu, które nie są tragiczne. To oznacza, że nie musi pełnić roli typowego strażaka. W rozmowie z portalem TVP Sport nowy trener poznaniaków stwierdził, że jego największym wyzwaniem będzie wydobycie tkwiącego w piłkarzach potencjału.

– Trzeba wykorzystać potencjał tych chłopaków. Jest on przeogromny. W dużej mierze ten zespół zdobył mistrzostwo Polski, osiągnął ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, rozgrywał fantastyczne mecze. Podziwiałem ich, będąc blisko zespołu. Moim zadaniem jest wydobyć ten potencjał, szczególnie w organizacji gry. Chcemy przejmować inicjatywę, tracić zdecydowanie mniej bramek – bo Kolejorz nie może mieć tylu strat – oraz wykorzystywać nasze sytuacje. Spójność zespołu i organizacja taktyczna to dziś największe wyzwania – stwierdził Rumak.

Lech Poznań walczy w PKO Ekstraklasie

Nowy trener dostanie pełen zimowy okres przygotowawczy na zaznajomienie się z zespołem. Po 19 meczach PKO Ekstraklasy Lech jest na trzeciej pozycji ze stratą ośmiu punktów do Śląska Wrocław.

