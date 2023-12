Jacek Zieliński na wylocie z Cracovii. Klub ma już następcę

Cracovia mierzy się z trudnymi wyzwaniami. Śmierć wieloletniego właściciela klubu, profesora Janusza Filipiaka, przybiła wszystkich piłkarzy, pracowników i sympatyków Pasów. Zespół ze stolicy województwa małopolskiego musi przeprowadzić reorganizację wielu aspektów funkcjonowania klubu. Najprawdopodobniej zmiany dotkną także sztabu szkoleniowego.

Cracovia ma pożegnać się z Jackiem Zielińskim

Cracovia nie może zaliczyć sezonu do udanych. Klub mocno rozczarowuje, znajdując się blisko dolnej części tabeli. Choć nieoczekiwana wygrana nad Legią Warszawa w zaległym meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy sprawiła, że zespół wydostał się ze strefy spadkowej, to nie zmieniło to nic, jeśli chodzi o nastrój w ekipie Pasów.

Klub z Krakowa według portalu WP SportoweFakty przystąpi do rundy wiosennej ligi z nowym szkoleniowcem. Jacka Zielińskiego ma zastąpić Janusz Niedźwiedź. Rzekomy nowy opiekun wcześniej był trenerem Widzewa Łódź. Awansował z nim z I ligi do Ekstraklasy, a także utrzymał w niej w poprzednim sezonie. Po słabych wynikach na początku obecnego sezonu, łódzki klub zwolnił go.

Niewykluczone, że Niedźwiedź nie będzie jedynym transferem z widzewskim akcentem. Ten sam portal informuje, że wraz z trenerem do Krakowa uda się także piłkarz trzykrotnego mistrza Polski, Patryk Stępiński. Z kolei strona lodzkisport.pl dodaje, że prezesem Cracovii (otwarcie poszukują osoby na to stanowisko) może zostać Mateusz Dróżdż, były włodarz Widzewa.

Kariera trenerska Janusza Niedźwiedzia

Po rozegraniu 19 spotkań Cracovia jest 13. w tabeli PKO Ekstraklasy. Z wynikiem 21 punktów ma przewagę trzech oczek nad zajmującą pierwszą spadkową pozycję Koroną Kielce.

Janusz Niedźwiedź przed Widzewem był trenerem między innymi Górnika Polkowice czy litewskiego FK Riteriai.

