Młoda gwiazda Ekstraklasy na celowniku klubu Ronaldo. Możliwy transfer już zimą

Warta Poznań na dobre zadomowiła się w PKO Ekstraklasie. Choć klub wciąż musi rozgrywać domowe mecze na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, to cały czas potrafi z różnym skutkiem stawiać się mocnym ekipom. Możliwość zaprezentowania się na wysokim szczeblu stanowi duży atut dla młodych piłkarzy. Jeden z nich może wkrótce zmienić klub.

Kajetan Szmyt może trafić do klubu Ronaldo

Kajetan Szmyt to jedna z wizytówek Warty. Wychowanek klubu już kolejny sezon stanowi o sile zespołu Dawida Szulczka. W klubie zdają sobie sprawę z tego, że zawodnik prędzej czy później opuści klub, dając możliwość solidnego zarobku. Być może do transferu dojdzie już w styczniu.

Jak informuje portal Weszło duże zainteresowanie 21-latkiem wykazuje hiszpański Real Valladolid. To klub w większości należący do słynnego brazylijskiego zawodnika, Ronaldo. W obecnym sezonie zespół rywalizuje w Segunda Divsion (druga liga hiszpańska), lecz mocno bije się o awans na najwyższy szczebel. Do lidera, Leganes, klub traci tylko cztery punkty.

Według serwisu Transfermarkt Kajetan Szmyt jest obecnie wyceniany na 1,5 miliona euro. Jego obecna umowa wygasa dopiero po zakończeniu sezonu 2024/2025, co oznacza, że Warta może targować się z Hiszpanami, jeśli chodzi o kwotę. Ci co prawda nie złożyli jeszcze oficjalnej oferty, ale monitorowali na żywo grę zawodnika w meczach Ekstraklasy, a także młodzieżowej reprezentacji Polski.

Kariera Kajetana Szmyta

Kajetan Szmyt trafił do sekcji juniorskich Warty w 2011 roku. Osiem lat później zadebiutował w pierwszym zespole. W kolejnych sezonach był wypożyczany do Górnika Polkowice (dwukrotnie) oraz Nielby Wągrowiec. Ma w dorobku 13 spotkań i dwie bramki w reprezentacji Polski do lat 21.

