Nowe twarze w Lechu Poznań. Tym razem w nowej roli

Runda jesienna w wykonaniu Lecha Poznań nie była za dobra. Kolejorz plasuje się na trzecim miejscu ze stratą ośmiu punktów do Śląska Wrocław i pięciu do Jagiellonii Białystok. Ponadto drużyna z Wielkopolski odpadła w eliminacjach europejskich pucharów ze Spartakiem Trnava.

Wielki powrót do Lecha Poznań

Kiepskie wyniki sprawiły, że władzom klubu skończyła się cierpliwość do Johna van den Broma, który ostatecznie pożegnał się ze stanowiskiem trenera Lecha Poznań. Jego miejsce zajął Mariusz Rumak, który do tej pory pełnił funkcję wicedyrektora akademii Lecha Poznań oraz był odpowiedzialny za szkolenie trenerów.

Po zatrudnieniu w wywiadzie dla TVP Sport przyznał, że jego największym wyzwaniem będzie wydobycie tkwiącego w piłkarzach potencjału. – Jest on przeogromny. W dużej mierze ten zespół zdobył mistrzostwo Polski, osiągnął ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, rozgrywał fantastyczne mecze. Podziwiałem ich, będąc blisko zespołu. Moim zadaniem jest wydobyć ten potencjał, szczególnie w organizacji gry. Chcemy przejmować inicjatywę, tracić zdecydowanie mniej bramek – podkreślał.

Jednak szkoleniowiec zaczął od czegoś innego – od kompletowania sztabu szkoleniowego Lecha Poznań. Przypomnijmy, wraz z Johnem van den Bromem odszedł jego najbliższy współpracownik – Danny Landzaat. Mariusz Rumak nie zwlekał długo i ściągnął do siebie dobrze znane twarze. Do pierwszego zespołu przesunięty został Grzegorz Wojtkowiak z akademii oraz po 1.5 roku powrócił na Bułgarską Rafał Janas.

„Sztab szkoleniowy Lecha skompletowany. W roli asystentów trenera Mariusza Rumaka dołączają Rafał Janas, dla którego to powrót na Bułgarską po 1,5 roku, a takze Grzegorz Wojtkowiak z akademii. Obaj byli już mistrzami Polski z Kolejorzem” – czytamy w komunikacie klubu.

Tomasz Rząsa komentuje decyzje personalne Lecha Poznań

Te decyzje w klubowych mediach skomentował dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa. – Rafał w minionym roku pracował z trenerem Maciejem Skorżą w Japonii, wygrali tam Azjatycką Ligę Mistrzów i mogli dzięki temu uczestniczyć w KMŚ. Wcześniej pracowali z sukcesami w Lechu, wywalczyli mistrzostwo Polski na stulecie klubu. Teraz Rafała zaprosiliśmy do współpracy, bo zna doskonale większość naszych zawodników, ich potencjał i pomoże trenerowi Mariuszowi Rumakowi go wydobyć. Na pewno mamy rezerwy, jeśli chodzi o organizację gry i tutaj liczymy, że doświadczenie Rafała nam pomoże w szybkim zrobieniu postępów w tym elemencie – powiedział.

Z kolei Grzegorz Wojtkowiak minionej jesieni samodzielnie prowadził drużynę U-17, a teraz dostał szansę w pierwszej drużynie. – Grzegorz to ogromne doświadczenie piłkarskie, które przekłada teraz na pracę szkoleniową. Sam odnosił sukcesy z Lechem, a teraz pomoże w tym obecnym zawodnikom. To kolejny zdolny trener, który przeskakuje z naszej Akademii do pierwszego zespołu. Jednym z jego zadań będzie indywidualna praca z naszymi piłkarzami, rozwijanie ich umiejętności – dodał dyrektor Rząsa.

