Cracovia szuka nowego prezesa. Jedna rzecz łączy wszystkich kandydatów

Całkiem niedawno kraj obiegła smutna wiadomość dotycząca śmierci Janusza Filipiaka. Założyciel firmy Comarch oraz właściciel Cracovii zmarł 17 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Już wcześniej miał on problemy zdrowotne, w związku z czym do zmian musiało dojść zarówno w jego przedsiębiorstwie jak i klubie z Ekstraklasy. W efekcie niebawem powinniśmy poznać nowego prezesa Pasów. Być może dojdzie również do roszady na posadzie trenera Cracovii.

Aktualnie tę funkcję pełni Elżbieta Filipiak, czyli żona profesora. Objęła to stanowisku na początku listopada i została delegowana na trzy miesiące przejściowe – dokładnie do 6 lutego. Właśnie ta data jest swego rodzaju deadlinem wyznaczającym termin, w którym powinien zostać wyłoniony nowy prezes klubu. Sama Elżbieta Filipiak mówiła, iż celem dla przedstawicieli Pasów jest znalezienie osoby, która ma już doświadczenie w środowisku sportowym.

Trzech kandydatów na nowego prezesa Cracovii

Co ciekawe w poszukiwaniach nowego sternika dla Cracovii miało pomóc ogłoszenie o pracę opublikowane na stronie internetowej Comarchu. Na liście znalazły się takie wymogi jak umiejętności budowania strategii i analitycznego myślenia pod kątem sportowym i finansowym, znajomość piłki nożnej i hokeja oraz procesu szkolenia młodych sportowców, wiedza z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego i finansów, znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie oraz kilka innych kryteriów.

Pytanie, kto mógłby je spełnić? W artykule na ten temat, opublikowanym w serwisie sport.tvp.pl. Pierwszy z nich to Mateusz Dróżdż, który w ostatnim czasie pracował w Widzewie Łódź, z którego odszedł w atmosferze konfliktu. Za jego kadencji łódzki klub był jednak zarządzany w odpowiedzialny sposób, z czym jego poprzednicy miewali problemy. Wcześniej pełnił taką samą funkcję w Górniku Polkowice i Zagłębiu Lubin.

Druga kandydatura to Artur Kapelko, dawno wiceprezes Jagiellonii Białystok oraz prezes Górnika Łęczna. W drugim z wymienionych klubów pracował przez osiem lat. Następnie zaś trafił do Zagłębia Lubin jako dyrektor zarządzający. De facto w tamtym czasie prezesem Miedziowych był wcześniej wspomniany Mateusz Dróżdż.

Trzecia postać wymieniona w artykule to Artur Jankowski, który prezesował Zagłębiu Lubin od końca 2019 do września 2021 roku. Uprzednio pozostawał związany z Górnikiem Zabrze i działał również w Śląskim Związku Piłki Nożnej oraz PZPN. Z ekipy Miedziowych odchodził jednak skonfliktowany z kibicami.

