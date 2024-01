Młody talent nawet się nie zastanawiał. Szybko zdecydował o transferze z Legii Warszawa

Igor Strzałek jest młodym i bardzo utalentowanym piłkarzem Legii Warszawa. Jednak rywalizacja w środku pola wicemistrzów Polski jest ogromna, więc 19-latek ma problemy z regularną grą. W obecnym sezonie wystąpił w zaledwie dziewięciu spotkaniach PKO BP Ekstraklasy. Ponadto w swoim piłkarskim CV pomocnik ma również 7 występów w Reprezentacji Polski U-19.

Ekstraklasa: Młody talent zmienił klub

Brak dużej liczby minut i chęć rozwoju sprawiły, iż zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem dla kubu i zawodnika będzie udanie się na wypożyczenie, gdzie szansa na grę będzie większa.

We wtorek 16 stycznia PGE FKS Stal Mielec poinformował, iż Igor Strzałek dołączył do biało-niebieskich. „Nowym zawodnikiem PGE FKS Stali Mielec został Igor Strzałek. 19-letni piłkarz gra na pozycji środkowego pomocnika” – czytamy w komunikacie klubu. Piłkarz dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia do czerwca 2024 roku.

Igor Strzałek długo się nie zastanawiał nad tym transferem

Na temat kulis tego transferu wypowiedział się także sam zawodnik. – Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu z Mielca. Stal to klub, który w każdym sezonie zajmuje coraz wyższe miejsce w PKO BP Ekstraklasie – stwierdził w klubowych mediach.

– Po otrzymaniu propozycji dołączenia do PGE FKS Stali Mielec, szybko podjąłem decyzję, że chcę rozwijać się w klubie. Zrobię wszystko, abyśmy na koniec sezonu wspólnie cieszyli się z jak najwyższego miejsca w tabeli – zapewnił środkowy pomocnik.

Łącznie Igor Strzałek wystąpił w Ekstraklasie 23 razy i zdobył jedną bramkę. Obecnie Stal Mielec plasuje się na 11 miejscu z dorobkiem 22 punktów. Swój kolejny mecz ligowy biało-niebiescy rozegrają 9 lutego. Ich rywalem będzie Puszcza Niepołomice.

