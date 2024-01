Polski piłkarz atakuje trenera Pogoni Szczecin. Sugeruje ściągnięcie „ulubieńca”

Paweł Stolarski przez lata uchodził za pewnego zawodnika PKO Ekstraklasy. Były zawodnik Wisły Kraków, Lechii Gdańsk czy Legii Warszawa przez ostatnie dwa lata przywdziewał koszulkę Pogoni Szczecin. Z klubem z województwa zachodniopomorskiego cieszył się z brązowych medali mistrzostw Polski.

Były piłkarz Pogoni Szczecin atakuje Jensa Gustafsssona

Piłkarz nie miał w ostatnim czasie zbyt wiele szans do regularnej gry. Między innymi z tego powodu postanowił zejść o szczebel niżej w wieku 27 lat i związać się z beniaminkiem Fortuna 1 Ligi, Motorem Lublin. Zespół z Lubelszczyzny to jedna z rewelacji rozgrywek z poważnymi planami na przyszłość.

Innym powodem odejścia Stolarskiego z Pogoni było – jego zdaniem – niedobre traktowanie ze strony klubu i szkoleniowca zespołu, Jensa Gustafssona. Polak otwarcie mówi, że Szwed sciągnął na jego pozycje swojego ulubieńca i mimo wszystko na niego stawiał, z góry skazując go na rolę zawodnika numer dwa. Zapytany przez dziennikarza TVP Sport o to, kiedy poczuł, że dalsza współpraca z trenerem przybiera zły obrót, odpowiedział:

– Od momentu, kiedy trener ściągnął swojego zawodnika, to wiedziałem i czułem, że jest to mój „gwóźdź do trumny” – powiedział Stolarski. – Wyszło wiele różnych sytuacji, ale nie chciałbym, żeby one ujrzały światło dzienne. Wiedziałem, że obojętnie, co by się nie działo, to i tak jestem numerem dwa w hierarchii. Dopiero po czasie zostało mi to powiedziane prosto w oczy. Popełniłem błąd, że tak długo zostałem w Pogoni – dodał były młodzieżowy reprezentant Polski.

Nowy klub Pawła Stolarskiego walczy o awans

Nowy klub Stolarskiego zajmuje obecnie trzecie miejsce w I lidze ze stratą dwóch punktów do liderującej Arki Gdynia i drugiego GKS-u Tychy. Z kolei Pogoń Szczecin przed rundą wiosenną jest szósta w PKO Ekstraklasie.

