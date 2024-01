Ruch Chorzów bierze gracza z Bundesligi. Młody talent na ratunek

Ruch Chorzów znajduje się w trudnej sytuacji. Po rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy zespół ze Śląska jest przedostatni ze sporą stratą do miejsca gwarantującego utrzymanie. Klub dokonał już sporych zmian, angażując do pracy byłego szkoleniowca Widzewa Łódź, Janusza Niedźwiedzia, który zastąpił tymczasowego szkoleniowca, Jana Wosia.

Mike Huras trafi do Ruchu Chorzów

To nie koniec wzmocnień czternastokrotnego mistrza Polski. Z klubem związali się już Adam Vlkanova i Dante Stipica. Ten drugi przyszedł w ramach wypożyczenia z Pogoni Szczecin. Na tym Ruch nie poprzestaje. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki, to Chorzowa ma trafić Mike Huras.

Napastnik to aktualny zawodnik VfB Stuttgart, klubu Bundesligi. Huras w ubiegłym sezonie strzelił 16 goli w młodzieżowych rozgrywkach dla swojego zespołu. Nie miał jeszcze okazji zadebiutować w pierwszym składzie zespołu z południa kraju. Choć urodził się i dorasta w Niemczech, to jest reprezentantem Polski uchodzącym za duży talent. Był częścią kadry Marcina Włodarskiego, która w listopadzie rywalizowała w Indonezji na mistrzostwach świata do lat 17.

Mierzący 177 centymetrów Huras ma trafić do Ruchu na zasadzie transferu definitywnego. Do podpisania kontraktu potrzeba jeszcze testów medycznych, po których 17-letni zawodnik będzie mógł parafować umowę i dołączyć do drużyny, która w weekend wyleci na zgrupowanie do Turcji.

Ruch Chorzów walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie

Warto dodać, że Mike Huras to prywatnie duży fan zespołu z Chorzowa. Ruch po 19. kolejce zgromadził 13 punktów. Wygrał zaledwie jeden mecz, remisując za to dziesięć. Zajmująca ostatnią lokatę gwarantującą utrzymanie Warta Poznań ma o sześć „oczek” więcej.

