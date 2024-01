Były trener Lecha Poznań znalazł nowy klub? Zaskakujące doniesienia

John van den Brom niedawno został zwolniony z Lecha Poznań. Holender został zatrudniony w lipcu 2022 roku i objął to stanowisko po Macieju Skorży, który sezon wcześniej świętował mistrzostwo Polski. 57-latkowi nie udało się tego dokonać, bo jego zespół ukończył sezon dopiero na trzecim miejscu za Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. Z kolei Lech Poznań pod jego wodzą świetnie pokazał się w europejskich pucharach, gdzie udało im się dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Tam minimalnie lepsza była Fiorentina.

Lech Poznań zwolnił Johna van den Broma

Niestety dla niego kolejny sezon rozpoczął się nie tak jak chciał. Najpierw zaczęło się od wpadki ze Spartakiem Trnavą w 3. rundzie Ligi Konferencji Europy. To skutkowało odpadnięciem Kolejorza z europejskich pucharów. Ponadto zespół kiepsko finiszował w rundzie jesiennej, przegrywając z Piastem Gliwice 0:1 i remisując 2:2 Radomiakiem Radom, ze stratą ośmiu oczek do Śląska Wrocław. To sprawiło, że cierpliwość władz klubu się skończyła i został zwolniony. W jego miejsce zatrudniono Mariusza Rumaka.

Po zwolnieniu John van den Brom nie ukrywał, że chciałby niedługo znaleźć zatrudnienie. Zagraniczne media informowały, że Holender łączony jest z pracą w ojczyźnie. Mówiło się o zainteresowaniu m.in. Vitesse Arnhem, ale te plotki ostatecznie na żadne konkrety się nie przełożyły.

Van den Brom rozmawia z nowym klubem

Teraz do nowych informacji dotarł dziennikarz Sacha Taviolieri. Według jego doniesień John van den Brom rozmawia z nowym klubem. „PyramidsFC obecnie rozmawia z Johnem van den Bromem, byłym trenerem RSCA i KRC Genk! Egipska drużyna złożyła już (ogromną) ofertę. Zainteresowanie jest konkretne” – czytamy.

Obecnie trenerem PyramidsFC pozostaje Jaime Pacheco. Drużyna występuje w afrykańskiej Lidze Mistrzów.

