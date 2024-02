Lider PKO Ekstraklasy nie zwalnia tempa. Zarobione miliony i transfer z Serie A

Po 19. kolejkach na czele ekstraklasowej tabeli są piłkarze Śląska Wrocław. Zupełnie niespodziewanie drużyna trenera Jacka Magiery zdystansowała resztę stawki, mając trzy punkty przewagi nad wiceliderem, Jagiellonią Białystok. Podium PKO BP Ekstraklasy uzupełnia Lech Poznań. Kolejorz do wrocławian traci aż osiem oczek.

Karol Borys sprzedany, Śląsk ściągnął Tommaso Guercio

To była pracowita zima dla lidera rozgrywek. Oprócz przygotowań do drugiej części sezonu Śląsk szukał też kolejnych rozwiązań na rynku transferowym. Przedłużono również umowy z ważnymi piłkarzami: Rafałem Leszczyńskim, Petrem Schwarzem oraz Nahuelem Leivą. W klubie pozostał również najlepszy snajper ligi Erik Exposito.

W czwartek (tj. 1 lutego) poinformowano również o sprzedaży wielkiego talentu klubu, Karola Borysa. Młodzieżowy reprezentant Polski został sprzedany do KVC Westerlo. Belgowie, jak podaje Slasknet.com, za filigranowego pomocnika mają zapłacić Śląskowi ok. 2 miliony euro. To całkiem niezła cena jak za mającego 17 lat piłkarza.

Wrocławianie ściągnęli za to innego gracza z młodzieżowej reprezentacji Polski. Lider polskiej ligi dobił targu z… liderem Serie A. Inter sprzedał do Śląska Tommaso Guercio. Borys to rocznik 2006, a nowy obrońca wrocławian urodził się w 2005 roku.

Sześciu nowych piłkarz w drużynie lidera PKO BP Ekstraklasy

Warto przypomnieć, że spoglądając na ruchy transferowe pomiędzy rundami jesienną i wiosenną, w szeregach Śląska mowa o szóstej transakcji „do” zespołu trenera Jacka Magiery. Jeszcze zanim rozpoczęło się zimowe okienko zakontraktowano napastnika Patryka Klimalę. Następnie w kolejności: Simeon Petrov (środkowy obrońca), Lewuis Pena (skrzydłowy), Mikołaj Tudruj (obrońca) i Alen Mustafić (środkowy pomocnik).

Guercio jest szóstym po stronie zysków wrocławian. Z Wrocławiem zimą rozstali się za to: Cameron Borthwick-Jackson, Marcel Zylla i wspomniany Borys. Najprawdopodobniej nowego miejsca do gry będzie szukał również napastnik Kenneth Zohore.

