Wielki powrót do Legii Warszawa. Zaskakująca rola legendy klubu

Michał Kucharczyk jest legendą ekstraklasowych boisk. W latach 2009 – 2019 reprezentował barwy warszawskiej Legii, dla której rozegrał 349 oficjalnych spotkań. Następnie na krótki okres przeniósł się do ligi rosyjskiej, skąd później powrócił do Polski, by grać w Pogoni Szczecin.

Michał Kucharczyk wraca do Legii Warszawa

W trwającym aktualnie sezonie 32-letni zawodnik grał dla mistrza Uzbekistanu – Pachtakoru Taszkient. Po braku regularnej gry i w sumie czterech spotkaniach dla tego klubu zdecydował się rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Od listopada Michał Kucharczyk był bez klubu i pojawiało się dużo plotek, że wróci do Legii Warszawa. Piłkarz zaprzeczał temu, ale przyszłość pokazała, że prawda była inna.

Na oficjalnej stronie Legii Warszawa pojawił się komunikat, iż Michał Kucharczyk wrócił do stołecznego klubu i został piłkarzem rezerw tego zespołu. 32-latek związał się z drugim zespołem stołecznej drużyny umową do 30 czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Doświadczony zawodnik pomoże w awansie

"Doświadczony, ofensywny piłkarz dołącza do drużyny rezerw Wojskowych i wspomoże ją w walce o awans do II ligi" – czytamy w komunikacie. Warto przypomnieć, że po pierwszej rundzie drugi zespół Legii Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I III ligi. Legioniści mają taką samą liczbę punktów, co liderująca Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

III liga wraca do gry w dniach 2-3 marca. Jeśli Michał Kucharczyk będzie zdolny do gry, pomoże zespołowi w meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki.

Michał Kucharczyk trafił do Legii Warszawa w 2009 roku ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, ale pierwszy sezon spędził na wypożyczeniu w dotychczasowym klubie. Oznacza to, że w barwach stołecznego klubu grał od sezonu 2010/11 do końca kampanii 2018/19. W tym czasie rozegrał 349 oficjalnych spotkań, w których strzelił 71 goli. W tym czasie wywalczył pięć mistrzostw Polski i sześć Pucharów Polski, a także zaliczył występy w europejskich pucharach – w Lidze Mistrzów i Lidze Europy UEFA. Ponadto "Kuchy" ma na swoim koncie ma także dziewięć występów w reprezentacji Polski, w których zdobył jedną bramkę.

