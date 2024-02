Lech Poznań chciał gwiazdę Wisły. Hiszpan zdradził kulisy rozmów

Widok Wisły Kraków w Fortuna 1. Lidze wciąż może dziwić wielu fanów futbolu. Uznana marka, która w pierwszej dekadzie XXI wieku dominowała na polskich boiskach, nieoczekiwanie nie wywalczyła awansu do Ekstraklasy w ubiegłym roku. Lepsza w barażach okazała się Puszcza Niepołomice.

Lech Poznań chciał gwiazdę Wisły Kraków

Krakowianie nie chcą się jednak łatwo poddać. Choć przystąpią do rundy wiosennej z piątego miejsca w tabeli, to do prowadzącego duetu Arka Gdynia/GKS Tychy tracą zaledwie trzy punkty. To sprawia, że Wisła musi być skuteczna. Kibice Białej Gwiazdy liczą szczególnie na formę strzelecką Angela Rodado. Hiszpan trafił w 2022 roku do Wisły po latach występów głównie na trzecim szczeblu rozgrywkowym w swoim kraju.

W tegorocznym sezonie w Wiśle 26-latek zdobył już 11 bramek. Daje mu to pierwsze miejsce ex aequo z Łukaszem Sekulskim z Wisły Płock. Urodzony na Majorce gracz zdradził w rozmowie z TVP Sport, że świetna forma przyniosła zainteresowanie z Ekstraklasy. Lech Poznań chętnie widział go w swoim zespole, lecz według samego zawodnika na przeszkodzie stanęły sprawy finansowe.

– Zadzwonił do mnie agent i powiedział, że Lech kontaktował się z nim w mojej sprawie. Tym razem sytuacja jest jednak podobna… – powiedział Rodado nawiązując do rzekomej oferty Legii Warszawa z 2020 roku, kiedy to jego ówczesny klub UD Ibiza miał zażądać dużej kwoty. – Oczywiście, jeśli ktoś przyjdzie i powie, że daje sześć mln euro to taka oferta byłaby nie do odrzucenia. Nie przejmowałem się specjalnie tematem Lecha, bo skupiam się tylko na walce o awans – dodał mierzący 179 centymetrów wzrostu piłkarz.

Kariera Angela Rodado

Angel Rodado wchodził do dorosłej piłki w barwach rezerw Realu Mallorca. Później grał dla Ibizy oraz rezerw Barcelony. Wisła Kraków jest jego pierwszym zagranicznym klubem w karierze.

