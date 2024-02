Gwiazda Śląska Wrocław poruszyła temat transferu. „Zimą pojawiały się oferty”

Trudno wyobrazić sobie obecną drużynę bez Erika Exposito. Piłkarz, do którego mało kto potrafił dotrzeć i odpowiednio go wykorzystać w końcu został gwiazdą Ekstraklasy na miarę swojego potencjału. Wszystko dzięki Jackowi Magierze, obecnemu szkoleniowcowi Śląska Wrocław. Hiszpan może poprowadzić drużynę do mistrzostwa Polski, ale cały czas interesuje się nim wiele klubów. Co z jego przyszłością?

Bez wątpienia utrata napastnika byłaby ogromną stratą dla Wojskowych. W sezonie 2023/24 zmierza on bowiem po koronę króla strzelców naszej ligi. Obecnie ma na koncie 14 trafień i wyprzedza aż o 5 drugich w kolejności zawodników – Ilję Szkurina i Bartłomieja Wdowika. Jako że WKS we wszystkich spotkaniach zdobył 31 bramek, łatwo policzyć, że Hiszpan odpowiada za prawie 50 proc. z nich (a ponad 50 proc. jeśli weźmiemy pod uwagę również mu 3 asysty).

Erik Exposito o przyszłości w Śląsku Wrocław

Te rewelacyjne statystyki to efekt – między innymi – zaufania, jakim zawodnika obdarzył Jacek Magiera. Szkoleniowiec ten świetnie rozumie się ze swoim podopiecznym, a takiej relacji nie potrafili nawiązać jego poprzednicy. Do tego sam snajper zmienił podejście i już nie dąży do transferu za wszelką cenę, choć… Nie wiadomo, co wydarzy się w przyszłości. Hiszpan niczego nie wyklucza.

– Kiedy skończy się sezon, to będziemy rozmawiać o różnych tematach. Nie odpowiem dzisiaj, czy podpiszę nową umowę ze Śląskiem, czy nie – stwierdził Exposito w wywiadzie, którego udzielił „Przeglądowi Sportowemu”. Jego obecna umowa z Wojskowymi wygasa właśnie w czerwcu bieżącego roku, dlatego przyszłość jest tak bardzo niepewna.

– Zimą pojawiały się oferty. Chcę jednak zostawić w Śląsku po mnie coś wymiernego. Nie myślałem o żadnych ruchach – podkreślił jednak napastnik. Dodał również, że gdyby faktycznie czuł potrzebę odejścia, to poszedłby do trenera i powiedziałby mu to wprost, ponieważ bardzo go szanuje.

