Radomiak ściągnie mistrza świata z Brazylii. Zaskakujący transfer

Teoretycznie kluby nie mogą już kupować graczy, gdyż okno transferowe jest zamknięte. Przepisy nie dotyczą jednak kontraktowania wolnych agentów. Ich można zgłaszać przez cały sezon. Radomiak Radom chce skorzystać z tej możliwości i zakontraktować niespodziewanego zawodnika.

Młodzieżowy mistrz świata trafi do Radomiaka

Joao Peglow jeszcze kilka lat temu uważany był za wielki talent brazylijskiej piłki. Pomocnik był wielokrotnym młodzieżowym reprezentantem Kraju Kawy. Uczestniczył w mistrzostwach świata do lat 17 w 2019 roku. Przed własną publicznością Canarinhos byli najlepsi, a Peglow stanowił ważny punkt zespołu. Co więcej, trzykrotnie trafiał do siatki rywali.

Teraz za sprawą publikacji portalu „Weszło” można oczekiwać przylotu Joao Peglowa do Polski. Zawodnik ma podpisać kontrakt z Radomiakiem Radom. Jeszcze do niedawna piłkarz był związany umową z Internacionalem Porto Alegre, lecz rozwiązał ją przed zakończeniem zimowego okna transferowego. Klub nie musi nic płacić jego byłemu zespołowi.

Peglow dla brazylijskiego klubu rozegrał 25 spotkań, zdobywając dwie bramki i trzy asysty. W ostatnich latach był często wypożyczany. Przywdziewał koszulki rezerw FC Porto, a także Atletico Goianese, Dnipro (Ukraina) czy Sport Recife.

Radomiak Radom walczy o dobry wynik w PKO Ekstraklasie

To nie pierwszy zaskakujący ruch włodarzy Radomiaka Radom. Kilka tygodni temu wypożyczyli Lukę Vuskovicia, młodego, 17-letniego obrońcę, za którego Tottenham zapłacić Hajdukowi Split 14 milionów euro.

Po rozegraniu 24 spotkań Radomiak zajmuje 11. miejsce w tabeli polskiej ligi. Z dorobkiem 31 punktów zawodnicy Macieja Kędziorka mają osiem punktów przewagi nad Koroną Kielce i Puszczą Niepołomice balansującymi na krawędzi strefy spadkowej.

