Mało kto spodziewał się takiego wyniku. Raków Częstochowa zatrzymany przez outsidera

Raków Częstochowa walczy o obronę mistrzowskiego tytułu. Ta nie idzie mu zbyt dobrze, gdyż cały czas znajdują się za Jagiellonią i Śląskiem. Jakby tego było mało zespół Dawida Szwargi nieoczekiwanie stracił punkty w meczu, który z pozoru miał nie sprawić im kłopotów. Ruch Chorzów wyszarpał „oczko” z terenu złotego medalisty, czym daje sygnał, iż nadal chce walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Mocna wpadka mistrza Polski

Raków Częstochowa udanie rozpoczął spotkanie. W 14. minucie bramkę zdobył Ante Crnac. Napastnik gospodarzy przymierzył i z daleka pokonał bramkarza Ruchu Chorzów. Gol na wczesnym etapie spotkania mógł dać sygnał, że zespół Dawida Szwargi będzie kontrolował przebieg meczu. Nic z tych rzeczy. Raków z czasem zaczął prezentować podobnie przeciętny poziom co rywale. Można było czasem odnieść wrażenie, że oba zespoły grają tak jakby było 0:0.

Ruch nie stwarzał groźnych akcji, ale teoretycznie mało kto poza sztabem i kibicami chorzowian powinien mieć do nich o to pretensje. Raków jednak im w tym wtórował, co sprawiało, że zebrani w Wielką Sobotę w Częstochowie kibice oglądali bardzo słaby mecz. Jeśli styl gry obu ekip nikogo nie porwał, to wynik tym bardziej. Wydawało się jednak, że mistrz Polska „dopcha” wynik 1:0 do końca spotkania, ale w ostatnich minutach trzy punkty zabrał mu Łukasz Moneta.

Piłkarz Ruchu dostał piłkę po rzucie wolnym i na wysokości „jedenastki” przymierzył z woleja tak, że bramkarz Rakowa nie miał nic do powiedzenia. Kibice chorzowian mogli świętować, a fani częstochowian jeszcze mocniej się wściekać.

twitter

Ruch Chorzów i Raków Częstochowa walczą w PKO Ekstraklasie

W tabeli PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa jest trzeci. Z bilansem 45 punktów mają 3 „oczka” straty do lidera, Jagiellonii Białystok. Z kolei Ruch jest przedostatni tracąc pięć punktów do Korony Kielce znajdującej na pierwszej bezpiecznej pozycji.

Czytaj też:

Michał Probierz przemówił w mediach społecznościowych. Krótki wpis selekcjoneraCzytaj też:

Maciej Rybus przerwał milczenie. Wyjaśnił, dlaczego został w Rosji