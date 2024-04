Ta informacja może zasmucić kibiców Legii. Chodzi o Josue

Trudno określić Jouse mianem bezbarwnej postaci. Portugalczyk jest lubiany przez kibiców za zaangażowanie. Potrafi jednak wkurzać nie tylko rywali, ale także swoich zespołowych kolegów. Mimo to nikt w Legii nie ma wątpliwości, że bez kapitana Wojskowi tracą wiele na wartości.

Josue niedoceniany w Legii Warszawa

Legia Warszawa cały czas goni czołówkę. Choć do lidera z Białegostoku traci siedem punktów, to strata do drugiego Śląska Wrocław to tylko trzy punkty. Po ostatniej przekonującej wygranej nad Górnikiem Zabrze 3:1, morale klubu z pewnością wzrosły. Mimo zwycięstwa i bramki Josue nadal wzbudza niepewność swoją postawą.

Chodzi o kontrakt Portugalczyka, który wygasa z końcem sezonu. Kapitan nie odniósł się jeszcze do sprawy, czy przedłuży kontrakt, czy nie. W rozmowie z Canal+Sport po meczu z Górnikiem przyznał, że nie czuje się wystarczająco doceniany. To może wpłynąć na jego decyzję o pozostaniu przy Łazienkowskiej. Zadeklarował jednak dalszą chęć gry w piłkę.

– Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robię – powiedział niezadowolony Josue. – Nie wiem, co mnie czeka, czy zostanę w Legii, ale jeśli odejdę – uwierz mi – będę dumny z tego, co osiągnąłem w tym klubie. Nie ode mnie zależy, jaka mnie czeka przyszłość – dodał Portugalczyk.

twitter

Kariera Josue

Josue Pesquiera trafił do Legii Warszawa w 2021 roku po występach w Hapoelu Beer Szewa. W przeszłości grał między innymi w FC Porto czy Belediyesporze. Jest czterokrotnym reprezentantem Portugalii. W czasie gry w Legii świętował Puchar i Superpuchar Polski. Ponadto otrzymał nagrodę dla pomocnika sezonu 2022/2023 i Obcokrajowca Roku 2023.

Czytaj też:

Niebywała sytuacja Ekstraklasie. Bramkarz strzelił kapitalnego golaCzytaj też:

Trener komplementuje Jakuba Modera. Padły ważne słowa