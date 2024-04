Zaskakujące informacje z Rakowa Częstochowa. Trenują w tragicznych warunkach

Raków Częstochowa w ostatnich tygodniach notuje bardzo słabe wyniki. Mistrz Polski potracił punkty z dwoma najsłabszymi zespołami PKO Ekstraklasy – ŁKS-em Łódź i Ruchem Chorzów. Dodatkowo w ostatniej kolejce przegrał z Radomiakiem Radom, co sprawia, że czołówka ligi oddala się.

Tragiczne warunki treningowe Rakowa Częstochowa

Właściciel klubu Michał Świerczewski nie pozostaje obojętny na wyniki. Po porażce z Radomiakem ogłosił, że potrzebuje kilku dni na decyzję co do ewentualnych zmian w klubie. Niewykluczone jest rozstanie z Dawidem Szwargą, który przejął przed sezonem zespół po Marku Papszunie. Zarządzający klubem przez lata przyzwyczaił kibiców, że stara się nie dokonywać pochopnych i nieprzemyślanych ruchów.

Prawdopodobnie wszyscy w klubie szukają odpowiedzi na pytanie, co kryje się za słabymi wynikami. Być może jest to kwestia niedostatecznych warunków treningowych. Wspomniał o nich Krzysztof Marciniak w programie „Piłkarski Salon” emitowanym na kanale Meczyki. Dziennikarz opowiedział o nieoficjalnych rozmowach z piłkarzami Rakowa. Ci skarżyli się, że nie mają dostępu do jednego dobrego boiska treningowego i muszą trenować na jego połówce. To z kolei doprowadziło do kontuzji jednego z graczy, który poślizgnął się na nie przygotowanym boisku.

– Warunki w Rakowie są dramatyczne. Trzeba o tym jasno powiedzieć. Piłkarze mówią w nieoficjalnych rozmowach, że czasami treningi są na jednej połowie boiska, bo druga jest zalana i nie nadaje się do użytku – zdradził Marciniak.

instagram

Raków Częstochowa walczy w PKO Ekstraklasie

Raków Częstochowa zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Z dorobkiem 45 punktów tracą sześć do lidera z Białegostoku. Ten rozegrał jednak o jeden mecz mniej.

Czytaj też:

Co dalej z reprezentacyjną karierą Wojciecha Szczęsnego? Bramkarz nie daje złudzeńCzytaj też:

Ta wiadomość ucieszy polskich kibiców. Chodzi o bilety na EURO 2024