Kosta Runjaić mógł się zapisać w historii. Legia Warszawa mu nie pozwoliła

Wtorek jest dniem trzęsienia ziemi w Legii Warszawa. Kosta Runjaić został zwolniony z funkcji trenera klubu. Takiej decyzji raczej niewiele osób się spodziewało. Jeszcze w poprzednich miesiącach dyrektor sportowy Jacek Zieliński przekonywał szkoleniowca, iż ten może być spokojny o swoją posadę. Stało się jednak inaczej. Runjaić miał ważny kontrakt z Legią do czerwca 2026 roku i jest kolejnym trenerem w ostatnich latach, którego pożegnano przed wygaśnięciem umowy.

Kosta Runjaić mógł zapisać się w historii

Jak wyliczył statystyk piłkarski Cezary Kawecki, Kosta Runjaić jest na piątym miejscu w klasyfikacji wszech czasów trenerów, którzy prowadzili Legię Warszawa. Chodzi tutaj o jak liczbę meczów. Pod wodzą Niemca Legia grała 84 razy. Gdyby dokończył sezon ligowy, to miałby na koncie 91 spotkań, co dałoby mu... ex aequo drugie miejsce z Janem Urbanem, który był szkoleniowcem stołecznej ekipy w latach 2007-2010.

Miejsce na podium daje 86 spotkań. Właśnie w tylu meczach Legię w latach 2001-2003 prowadził Dragomir Okuka. Liderem natomiast jest Henning Berg (97 pojedynków). Norweg był szkoleniowcem warszawian od 2013 do 2015 roku. Wydawało się, że Runjaić zmierza do tego, by przekroczyć 100 spotkań jako trener Legii, ale to nie będzie miało miejsca.

Niemiec jest osobą, która nie zdobyła z Legią mistrzostwa Polski, choć w ostatnich latach dokonywało tego sporo trenerów. Pod jego wodzą zespół wygrał puchar kraju i zajął drugie miejsce w rozgrywkach ligowych. Co istotne, bardzo dobrze prezentował się jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wówczas w swojej grupie przegrał tylko z Aston Villą. Wiosna to już jednak kompletny zjazd formy i odpadnięcie w 1/16 finału z Molde.

Łącznie w 84 meczach Runjaić zanotował 47 zwycięstw, 20 remisów i 18 porażek – śr. 1,89 punktu na mecz. Zostawił Legię na piątej pozycji w PKO Ekstraklasie ze stratą siedmiu punktów do Jagiellonii Białystok.

Goncalo Feio na ratunek Legii

Wygląda na to, że Runjaicia na stanowisku szkoleniowca warszawskiego zespołu zastąpi Goncalo Feio. To charyzmatyczny Portugalczyk, który w przeszłości był wplątany w kilka afer. Potwierdził jednak równocześnie, że zna się na swojej pracy. Teraz przejmuje zespół na siedem kolejek do końca sezonu ligowego i ma trudne zadanie, jakim jest wywalczenie awansu do europejskich pucharów.

