Dlaczego doszło do zmiany trenera w Legii Warszawa? Dyrektor sportowy wyjaśnia

Wtorek był dniem trzęsienia ziemi w Legii Warszawa. Najpierw niespodziewanie pojawiła się informacja o zwolnieniu Kosty Runjaicia, a potem kibice mogli przeżyć jeszcze większy szok, ponieważ Meczyki.pl podały do wiadomości, że nowym szkoleniowcem drużyny zostanie Goncalo Feio, który ostatnio pracował w Motorze Lublin i jest znany z trudnego charakteru. W środę potwierdzono, że Portugalczyk trafi do Legii. Jacek Zieliński, dyrektor sportowy klubu, wyjaśnił, dlaczego podziękowano za współpracę Koście Runjaiciowi.

U Runjaicia zadecydowało ostatnie pół roku

Niewątpliwie do zmiany trenera wicemistrzów Polski doszło w mało spodziewanym momencie. Do końca sezonu ligowego pozostało siedem kolejek. Legia zajmuje piąte miejsce ze stratą trzech punktów do podium i siedmiu do liderującej Jagiellonii Białystok. W teorii z Runjaiciem za sterami Wojskowi mogliby walczyć o pierwszą trójkę.

W ostatnim meczu Legia zremisowała właśnie z Jagiellonią i nie zbliżyła się do niej. Jacek Zieliński zapewnia, że nie podjął impulsywnej decyzji. To on bowiem stoi za zmianą szkoleniowca, którą poparł zarząd.

– Przygotowywałem zarząd od pewnego czasu do tego, że dojdzie do roszady na stanowisku trenera – podkreślił Zieliński. – To nie jest efekt impulsywnej decyzji. Dokonałem już wcześniej pewnych analiz i oceniam ostatnie pół roku, czyli to co zaczęło dziać się od października. Mieliśmy cztery porażki z rzędu, wpadliśmy w dołek. Później przerwaliśmy to zwycięstwem w pucharze, ale potem doszły kolejne przegrane. Nasze wyniki nie były zadowalające. Średnia punktów, jaką robiliśmy to 1,31 pkt. To nie jest coś, co mogłoby nas pocieszać. W 19 meczach zdobyliśmy 25 punktów. Nie możemy się cieszyć z takich rezultatów – dodał dyrektor sportowy Legii.

Zieliński docenił Runjaicia

Później Zieliński przyznał, że bardzo szanuje niemieckiego szkoleniowca, który poprawił poziom indywidualny niektórych piłkarzy. Klub przeżył świetne momenty dzięki jego pracy, ale po dwóch krokach naprzód przyszedł krok wstecz. Zieliński uznał, że drużyna nie zrobiła postępu i zaproponował zmianę trenera, która ma być korzystna w kwestii długoterminowej.

Wybór padł na Goncalo Feio, który właściwie wraca do Legii Warszawa. W przeszłości Portugalczyk pracował w klubowej akademii. Zieliński ocenia go jako jednego z najlepszych fachowców dostępnych w Polsce i widzi szansę na długofalowy rozwój drużyny.

