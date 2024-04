Przełamanie Goncalo Feio. Legia Warszawa wraca na zwycięską ścieżkę

Na początku kwietnia Legia Warszawa poinformowała, iż Kosta Runjaić został zwolniony z funkcji trenera klubu. Niemiecki szkoleniowiec objął klub w trudnym momencie i zdobył z nim Puchar Polski, Superpuchar i awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Legia Warszawa wróciła na zwycięską ścieżką

Niemieckiego szkoleniowca zastąpił Goncalo Feio, co zaskoczyło wielu ekspertów. – Jeśli chodzi o trenera, to jest to dość odważna decyzja. Nie w stylu Jacka Zielińskiego. Wydaje mi się, że ktoś przez przypadek mu nacisnął guzik „bierzemy go”. [...] Jestem trochę zdziwiony wyborem tego kandydata – powiedział jakiś czas temu Sylwester Czereszewski, były piłkarz Wojskowych.

Portugalczyk od początku miał trudne zadanie, bo w debiucie mierzył się z Rakowem Częstochowa. Ostatecznie potyczka zakończyła się wynikiem 1:1. W kolejnym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław również padł remis, tyle że bezbramkowy.

Do przełamania tej passy doszło dopiero w meczu ze Stalą Mielec. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Josue (21'). Portugalczyk pewnie wykonał jedenastkę. Tuż przed przerwą wyrównującą bramkę Illa Szkuryn (39') po podaniu Macieja Domańskiego.

Legia Warszawa dobiła rywali w drugiej połowie

Po przerwie kapitalną bramką popisał się Bartosz Kapustka (76'). Wynik tego spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Maciej Rosołek (94'). Napastnik Wojskowych wykorzystał drugą w tym meczu "jedenastkę".

Następny mecz Legia Warszawa rozegra 5 maja u siebie z Radomiakiem Radom. Tydzień później Wojskowi zmierzą się z ogarniętym problemami Lechem Poznań. Dwie ostatnie kolejki Legioniści rozegrają z Wartą Poznań (19.05) i Zagłębiem Lubin (25.05).

