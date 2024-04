Były trener Legii Warszawa trafi do największego rywala? Sensacyjne doniesienia

Po średnio udanej rundzie zimowej w wykonaniu Legii Warszawa władze klubu postanowiły zwolnić trenera Kostę Runjaicia. Niemca zastąpił Goncalo Feio, który prowadził pierwszoligowy Motor Lublin.

Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa

Runjaić miał prawo być niezadowolony, gdyż obejmował Wojskowych w trudnym momencie i najpierw wyprowadził drużynę na prostą, a następnie zdobył Puchar Polski, Superpuchar i awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Niemiec mógł zapisać się w historii legii, gdyż pod wodzą tego szkoleniowca Legioniści grali 84 razy. Gdyby dokończył sezon ligowy, to miałby na koncie 91 spotkań, co dałoby mu... ex aequo drugie miejsce z Janem Urbanem, który był szkoleniowcem stołecznej ekipy w latach 2007-2010.

W trzech meczach pod wodzą Goncalo Feio Legia Warszawa dwa razy remisowała i raz zwyciężyła, co jest średnim wynikiem, jak na klub tej marki. Wracając jednak do Kosty Runjaicia to ten nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowej pracy. Szkoleniowiec zbudował swoją markę w Pogoni Szczecin, a swoją pozycję ugruntował w stołecznym zespole.

Sensacyjne doniesienia ws. Kosty Runjaicia

Do zaskakujących informacji dotarł dziennikarz serwisu meczyki.pl Dawid Dobrasz. W programie "Poznań vs Warszawa" na YouTube zdradził, że Kosta Runjaić jest z gronie kandydatów na objęcie wielkiego rywala Legii Warszawa – Lech Poznań. – Myślę, że jest czterech kandydatów. Wydaje mi się, że Kosta Runjaić jest w tej czwórce. Tak mi się wydaje. Jest na niej, ale nie jest faworytem – poinformował.

– Ktoś z Beneluksu może nim być. Może Marek Papszun by to wziął. Jakby do niego teraz zadzwonili, to mógłby się zgodzić, ale to abstrakcyjna sytuacja – dodał.

Trenerem Lecha Poznań jest Mariusz Rumak, ale – według doniesień "Przeglądu Sportowego" Onet – ma nim być tylko do końca sezonu. Aktualnie Kolejorz jest drugi w tabeli i traci do Jagiellonii Białystok cztery "oczka".

