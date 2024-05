Marek Papszun może nie wrócić do Rakowa. Zaskakujący obrót spraw

W Rakowie Częstochowa doszło do przewrotu. Klub oficjalnie poinformował, że po sezonie Dawid Szwarga odejdzie z klubu. Nie tak dawno temu władze Medalików informowały, iż dalej planują inwestować w rozwój tego szkoleniowca, jednak ostatnie wyniki musiały wpłynąć na tę decyzję.

Przewrót w Rakowie Częstochowa. Media są przekonane o powrocie Marka Papszuna

Chwilę później w mediach pojawiły się informacje, że najprawdopodobniej do klubu wróci Marek Papszun. – Według moich informacji Marek Papszun na 99 procent wróci do Rakowa Częstochowa. Jego asystentem będzie Artur Węska. Ale trzeba oczywiście poczekać na oficjalną wiadomość – powiedział Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl

Ten trener przez siedem lat prowadził tę drużynę i awansował z nią do Ekstraklasy, a ponadto zdobył mistrzostwo. Jednak po wygraniu Ekstraklasy postanowił odejść, by poszukać nowych wyzwań. Marek Papszun był jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski, ale ostatecznie przegrał z Michałem Probierzem. Mówiło się także o chęci angażu w łotewskiej kadrze oraz kilku zagranicznych klubach, takich jak m.in. Szachtar Donieck.

Zaskakujący obrót spraw ws. Marka Papszuna

Teraz dziennikarze TVP Sport poinformowali, że Marek Papszun ma być jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Kanady. Warto zaznaczyć, że ta reprezentacja, której gwiazdą jest Alphonso Davies z Bayernu Monachium, będzie organizatorem mistrzostw świata 2026.

Kanadyjczycy od jakiegoś czasu nie mają trenera. W sierpniu 2023 roku tymczasowym selekcjonerem został Mauro Biello, który pracuje również w młodzieżówce. W czerwcu piłkarze tej nacji wezmą udział w Copa America, więc bardzo prawdopodobne, że do tego czasu dowiemy się, kto poprowadzi tę drużynę.

