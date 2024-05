Lech Poznań przedstawił trenera. To będzie jego cel

Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl poinformował, że Kolejorz podjął już decyzję nt. tego, kto będzie prowadził Lecha Poznań w przyszłym sezonie. Według jego doniesień nowym szkoleniowcem miał zostać Niels Frederiksen, czyli pierwszy duński trener w historii Ekstraklasy.

Lech Poznań przedstawił nowego trenera

Te plotki się sprawdziły i Lech Poznań oficjalnie poinformował, że to Niels Frederiksen w przyszłym sezonie obejmie klub. Jak się dowiadujemy, Duńczyk był na stadionie na marcowych derbach Poznania pomiędzy Lechem a Wartą (2:0), a w miniony wtorek przyleciał dopiąć wszystkie formalności.

– Od stycznia współpracowaliśmy z międzynarodową firmą pomagającą rekrutować trenerów. Początkowo wyselekcjonowanych zostało ponad 20 kandydatów, potem ta grupa okrojona została do kilku, z którymi toczyły się zaawansowane negocjacje. Nasz ostateczny wybór padł na Nielsa Frederiksena, który podpisał dwuletni kontrakt – powiedizał w klubowych mediach dyrektor sportowy Kolejorza, Tomasz Rząsa.

– To doświadczony szkoleniowiec, który do tej pory w swojej karierze w każdym miejscu znajdował zatrudnienie na dłuższy czas i dawał stabilizację. Kilka lat pracował z reprezentacją Danii do lat 21, potem prowadził Brøndby IF, który doprowadził do mistrzostwa kraju po raz pierwszy od szesnastu lat. To jeden z największych klubów w Skandynawii, w którym zawsze jest presja walki o tytuły. Podobnie jest u nas – dodał.

Takie ma cele Niels Frederiksen

Niels Frederiksen rozpoczynał swoją karierę w młodzieżowej drużynie Lyngby BK w 2006 roku. Trzy lata później został trenerem pierwszej drużyny, a w międzyczasie został także kierownikiem sportowym. W latach 2013-2015 prowadził Esbjerg fB. W latach 2015-2019 pracował z reprezentacją Danii do lat 20 i 21. Od 2019 do 2022 r. był szkoleniowcem Broendby IF, z którym sięgnął po mistrzostwo Danii w sezonie 2020/2021.

– Za nami bardzo udane rozmowy z władzami Lecha, podczas których przedstawiono mi, czego oczekuje się ode mnie jako trenera oraz czego ja mogę oczekiwać po przyjściu tutaj. Trafiam do dużego klubu, posiadającego bogatą historię i tradycje, to dla mnie więc wielki zaszczyt, że będziemy razem współpracować. Mam przed sobą postawione trzy główne zadania – oświadczył.

– Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze – zakończył.

