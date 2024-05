Walka o mistrzostwo rozstrzygnie się między nimi. Wszystkie możliwe scenariusze

Jagiellonia Białystok to od dłuższego czasu lider PKO Ekstraklasy. Zespół ze stolicy Podlasia wyszarpał pierwsze miejsce z rąk Śląska Wrocław, lidera rozgrywek po rundzie jesiennej. Falstart ekipy Jacka Magiery na wiosnę sprawił, że zespół Adriana Siemieńca rozgościł się na fotelu lidera. Dzięki dobrej i skutecznej grze już za chwile województwo podlaskie może wpaść w ekstazę.

Co musi się stać, by Jagiellonia Białystok zdobyła mistrzostwo

W przedostatniej kolejce polskiej ligi Jagiellonia zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. Zespół ze Śląska nie gra już ani o europejskie puchary, ani o utrzymanie. To sprawia, że podejdą do meczu bez dużej presji. Białostoczanie na dwa mecze przed końcem sezonu mają dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław (59 do 57). Tylko te dwie ekipy mogą zgarnąć mistrzostwo, bowiem Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Lech Poznań i Raków Częstochowa stracili szansę.

Zwycięstwo Jagiellonii przy jednoczesnym triumfie Śląska z Radomiakiem Radom przedłuży walkę o mistrzostwo do ostatniej kolejki. Jeśli jednak graczom Jacka Magiery podwinie się noga, tj. zremisują lub przegrają starcie, wtedy Jaga będzie mogła świętować sukces już w ten weekend, a do ostatniego meczu podejdą z wiedzą, że są już mistrzami.

Istnieje jeszcze wariant, w którym mistrzem Polski zostają wrocławianie. Jeśli Jagiellonia przegra, a Śląsk wygra, to przed ostatnią kolejką w najlepszej sytuacji będzie właśnie zespół Magiery. W omawianym scenariuszu klub z województwa dolnośląskiego prowadzi punktem nad konkurentem, mając dobrą sytuację przed ostatnim meczem sezonu przeciwko Rakowowi.

Pierwsze złoto Jagi czy trzecie Śląska?

Jagiellonia Białystok jeszcze nigdy nie była mistrzem Polski. Śląsk Wrocław cieszył się z tego sukcesu dwukrotnie – w 1977 i 2012 roku.

