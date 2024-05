Kto pożegna się z PKO Ekstraklasą? Jeden zespół stoi przed trudnym zadaniem

PKO Ekstraklasa jest na finiszu sezonu 2023/2024. To rozstrzygnięcia pozostały jeszcze kluczowe kwestie. Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław walczą o mistrzostwo Polski. Nieznani są także wszyscy pucharowicze, a także jeden ze spadkowiczów. W najgorszej sytuacji jest Korona Kielce, będąca bliska dołączenia do Ruchu Chorzów i ŁKS-u Łódź.

Tylko taki scenariusz da Koronie Kielce utrzymanie

Dwa wymienione na końcu zespoły muszą pogodzić się ze spadkiem do Fortuna 1. Ligi. Przez sporą część sezonu mocno zawodziły i nawet heroiczna pogoń za utrzymaniem w drugiej części sezonu nie zapewniła im pozostania w PKO Ekstraklasie. Z najwyższym szczeblem ligowym muszą pożegnać się jednak trzy ekipy.

Korona Kielce (32 pkt) traci cztery punkty do zajmującej 15. pozycję (ostatnią bezpieczną) Cracovii i pięć do Puszczy Niepołomice i Warty Poznań. Zawodnicy Tomasza Tułacza jako jedyni mają już za sobą mecz 33. kolejki, przez co mogą zapunktować tylko w ostatniej kolejce. Korona Kielce w sobotę zagra z Ruchem Chorzów. Cracovia (z Rakowem Częstochowa) i Warta (z Legią Warszawa) swoje mecze rozegrają w niedzielę.

Sytuacja teoretycznie wydaje się prosta. Wpadka kielczan z chorzowianami oznacza relegację na niższy szczebel. Aby piłkarze Kamila Kuzery mogli myśleć o utrzymaniu muszą liczyć na porażkę Cracovii lub Warty – najlepiej w pozostałych dwóch spotkaniach. Sam triumf nad Ruchem nie wystarczy. Korona musiałaby także triumfować na zakończenie sezonu z Lechem Poznań, który wciąż walczy o podium mistrzostw Polski.

twitter

Bilans Korony Kielce w PKO Ekstraklasie 2023/2024

Korona Kielce awansowała do PKO Ekstraklasy w 2022 roku, spędzając rok na jej zapleczu. W obecnym sezonie wygrali sześć spotkań, zremisowali czternaście, a w dwunastu schodzili z boiska pokonani.

Czytaj też:

Kopciuszek futbolu XXI wieku. Każdy fan pamięta ten zespółCzytaj też:

Zamieszenie przed Euro 2024. Michał Probierz reaguje na głośne zarzuty