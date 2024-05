Marek Papszun wraca do Ekstraklasy! Wszystko jest już jasne

Jak czytamy dokładnie na stronie internetowej Rakowa, cytując: „wraz z początkiem nowego sezonu przejmie funkcję pierwszego trenera. Kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe dwa lata, z możliwością odejścia w ściśle określonych sytuacjach”.

Trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach coraz bardziej można było spodziewać się takiego ruchu po stronie Rakowa. Papszun pozostawał bez pracy od momentu, w którym zdecydował się odejść z częstochowskiego klubu. Dawid Szwarga, następca trenera, który zdobył upragnione mistrzostwo Polski, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa

Informacja dotycząca powrotu Papszuna pod Jasną Górę pojawiła się we wtorkowy poranek.

„Dla trenera Marka Papszuna będzie to powrót do miejsca, w którym świętował wielkie sukcesy i stał się legendą klubu, przechodząc imponującą drogę od II ligi do mistrzostwa Polski w 2023 roku. Oprócz tego dwukrotnie wygrywał Puchar oraz Superpuchar Polski, dokładając do tego dwa srebrne medale PKO BP Ekstraklasy i debiut w europejskich pucharach. Ponadto w swoim CV zapisał wiele indywidualnych osiągnięć, między innymi dwukrotnie tytuł Trenera Sezonu PKO BP Ekstraklasy, Trenera Roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna oraz ośmiokrotnie zostawał Trenerem Miesiąca Ekstraklasy” – czytamy na stronie internetowej klubu.

Konferencja z udziałem Papszuna i zarządu Rakowa odbędzie się w poniedziałek, tj. 27 maja, o godzinie 12:00 w siedzibie klubu. Zastrzeżono, że będzie to jedyna okazja do zadawania pytań nowemu/staremu szkoleniowcowi Rakowa.

Raków w sezonie 2023/24 po początku, całkiem obiecującym, ostatecznie stracił rozpęd i najpierw odpadł z europejskich pucharów, a następnie mocno utrudnił swoje położenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po 33. kolejkach wciąż aktualny mistrz Polski zajmuje dopiero 6. miejsce w ligowej hierarchii.

Jagiellonia Białystok czy Śląsk Wrocław, kto zostanie mistrzem Polski?

W polskiej lidze do rozegrania pozostała ostatnia kolejka. Co ciekawe, Raków może rozdawać karty w kontekście walki o złoto MP. Do Częstochowy przyjedzie bowiem wicelider tabeli, Śląsk Wrocław. Klub ze stolicy Dolnego Śląska ma jeszcze szanse na wygranie ligi, ale musi liczyć na potknięcie liderującej Jagiellonii Białystok.

Białostoczanie zagrają o mistrzostwo Polski na swoim terenie z dużo słabszą Wartą Poznań. Nafciarze mają jednak nóż na gardle, bo muszą nerwowo spoglądać za plecy, w grze o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapowiada się zatem pasjonujący finisz rozgrywek.

