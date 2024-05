Liczby, których wielu może mu zazdrościć. Marek Papszun z wielką jakością

We wtorek uzyskaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa. Zakończyła się trwająca wiele miesięcy telenowela. Szkoleniowiec był bowiem przymierzany do wielu zespołów na czele z reprezentacjami Polski i Czech. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na żadną ofertę, nawet jeśli te były przesyłane z renomowanych zagranicznych klubów. Papszun postanowił trochę poczekać i po roku przerwy znów zasiądzie na ławce trenerskiej Rakowa, z którym sięgnął szczytu.

Marek Papszun z wyborną średnią punktową

49-latek podczas pierwszej kadencji spędzonej w Rakowie prowadził zespół w latach 2016-2023. W tym czasie przebył z nim drogę z trzeciego poziomu rozgrywkowego przez elitę do mistrzostwa Polski. Jego pracę pamiętamy nie tylko ze względu na trofea, ale też świetne zdobycze punktowe. Łącznie pod jego wodzą częstochowianie zagrali we wszystkich rozgrywkach 288 spotkań, z czego 162 wygrali, 63 zremisowali i 59 przegrali. Tutaj średnia punktów wynosi 1,95 pkt/mecz.

Jeśli spojrzymy tylko na PKO Ekstraklasę, to Papszun prowadził Rakowa w 135 pojedynkach. W nich drużyna triumfowała 76 razy, 28-krotnie remisowała i 31 razy przegrywała. W tym wypadku mamy średnią 1,9 pkt/mecz. To liczby, których wielu trenerów może pozazdrościć Papszunowi.

Wymowny jest także fakt, że podczas mistrzowskiego sezonu 2022/23 Medaliki zakończyły rozgrywki z 75 punktami na koncie. To zdecydowanie więcej od dwóch drużyn, które stoczyły walkę o tytuł w obecnej kampanii, bo Jagiellonia i Śląsk, grając 34 spotkania, z wielkim trudem dotarły do granicy 60 oczek.

Pięć trofeów Papszuna

Poza mistrzostwem kraju Raków Częstochowa z charyzmatycznym szkoleniowcem u steru dwukrotnie wygrywał Puchar Polski oraz dwa razy Superpuchar Polski. W sezonie 2022/23 Raków miał nawet sporą szansę na dublet, ale w finale Pucharu Polski uległ Legii Warszawa po rzutach karnych.

