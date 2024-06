Z Legii Warszawa do wicemistrza Polski. Pomocnikowi wygasł kontrakt

Miniony sezon PKO BP Ekstraklasy był bardzo szalony i nieoczywisty. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok. Na drugim miejscu uplasował się Śląsk Wrocław, który w poprzedniej kampanii walczył o utrzymanie.

Śląsk Wrocław sprowadził wielki talent Legii Warszawa

Mimo to, że trwa Euro 2024, kluby piłkarskie w Polsce i na świecie nie próżnują i szukają kolejnych wzmocnień. Niedawno Legia Warszawa ogłosiła powrót Luquinhasa po 2,5 roku. Teraz Śląsk Wrocław poinformował o zakontraktowaniu byłego piłkarza Wojskowych, który jest on jednym z najlepiej zapowiadających się pomocników.

Mowa tutaj o 18-letnim Filipie Rejczyku, który jest jednym z najlepszych piłkarzy w swoim roczniku. Niestety w barwach Legii Warszawa nie grał za dużo. W minionym sezonie wystąpił w sześciu spotkaniach, w których łącznie grał 70 minut. Jak informuje TVP Sport, jego kontrakt, który wygasał z końcem czerwca, mógł zostać automatycznie przedłużony, ale zawodnik musiał pojawić się na placu gry przez 270 min.

Filip Rejczyk: To odpowiednie miejsce do rozwoju

Tak się nie stało, a o utalentowanego piłkarza walczyło wiele klubów Ekstraklasy. Ostatecznie ten bój wygrał Śląsk Wrocław, który już oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu Filipa Rejczyka na dwa lata z możliwością przedłużenia o rok. – Uważam, że Śląsk to odpowiednie miejsce do rozwoju i nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego rozdziału w mojej karierze – powiedział 18-latek w klubowych mediach.

Na temat tego transferu wypowiedział się także dyrektor sportowy Śląska Wrocław David Balda. – Transfer Filipa to bardzo cenne wzmocnienie Śląska Wrocław. Potrzebowaliśmy takiego pomocnika, który świetnie czuje się z piłką i potrafi bardzo dobrze rozgrywać.

– Nie jest tajemnicą, iż interesowało się nim wiele klubów. Wybór naszej drużyny pokazuje, że piłkarze mocno wierzą w ten projekt. Śląsk z Filipem będzie jeszcze mocniejszy – dodał.

To kolejny transfer Śląska Wrocław po wywalczeniu wicemistrzostwa Polski. Do WKS-u trafili już Serafin Szota, Tomasz Loska czy Simon Schierack. Ponadto na dniach do drużyny ma dołączyć Junior Eyamba z rezerw Young Boys Berno. Taką informację podał sport.pl.

