Lukas Podolski rozgrzał internet. Gwiazda Ekstraklasy kontra kibice i dziennikarze

Nie po raz pierwszy robi się głośno w kontekście gwiazdy Górnika Zabrze, która pomimo upływu lat, ciągle potrafi rozstrzygać swoimi trafieniami losy meczów w polskiej lidze. Tak było w ostatnią sobotę (tj. 15 lutego), kiedy Lukas Podolski trafił do siatki na 3:2, dając tym samym trzy oczka Górnikowi w Zabrzu, w starciu z Radomiakiem.

Lukas Podolski mocno w mediach społecznościowych po meczu

Problem jednak w tym, że nie tylko w kontekście dorobku strzeleckiego, ale też… kontrowersji boiskowych, jest głośno o kapitanie Górnika. Podolski zaliczył bowiem m.in. taką interwencję, która zakończyła się popchnięciem rywala w polu karnym – przy wspomnianym wyniku 3:2 – ale ostatecznie obyło się bez rzutu karnego.

Jak widać, niektórzy kibice byli innego zdania co do decyzji podjętych przez sędziego meczu Górnik – Radomiak. Podolski postanowił zareagować na wpis, umieszczając wymownego gifa w kierunku kibica.

Dostało się zresztą nie tylko przedstawicielowi strony kibicowskiej. Podolski wymownie ocenił to, co można było w programie Canal+ Sport, podsumowującym ligową kolejkę. Konto stacji pokazującej ekstraklasowe mecze plus prowadzący, Krzysztof Marciniak, mogli obejrzeć taki oto wpis ze strony Podolskiego.

Mało? Inny dziennikarz, tym razem portalu weszlo.com, Szymon Janczyk, również mógł liczyć na specjalną „dedykację” od kapitana Górnika. Jak zatem widać, Podolski jest zdecydowanie na bieżąco z tym, co dzieje się pod jego adresem w internetowej przestrzeni. Co więcej, niekoniecznie biorąc na poważnie wszelkie zarzuty.

Podolski to człowiek, który w 2014 roku został mistrzem świata z reprezentacją Niemiec, grał w takich klubach, jak Bayern Monachium, Arsenal czy Inter. Choć występował w niemieckiej kadrze, od lat traktowany jest w Polsce jak „swój człowiek”. To nie tylko kwestia mentalna, ale również wynikająca z rodzinnych powiązań. Podolski urodził się w Gliwicach, ma również dwa obywatelstwa, polskie i niemieckie. Od kilku lat na stałe funkcjonuje w województwie śląskim.

