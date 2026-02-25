Rekord transferowy w Polsce pobity! Kibice bedą na to wściekli

Obrońca reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga trafił do Widzewa Łódź z Legii Warszawa. W stołecznym klubie był jednym z filarów defensywy, co jest z pewnością ogromną stratą dla tych drugich.

Według medialnych doniesień, suma transferu ma wynieść około 3 mln euro, czyli w okolicach 12,5 mln złotych. To rekordowa kwota w historii, patrząc na transfer wewnątrz piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.

Steve Kapuadi piłkarzem Widzewa Łódź. Rekord transferowy w Polsce!

Dodatkowego smaczku przenosinom Kapuadiego z Warszawy do Łodzi dodaje fakt, że Legia i Widzew – delikatnie rzecz ujmując – nie są klubami, których kibice za sobą przepadają. Tak duży transfer do wielkiego rywala, dodatkowo kiedy oba zasłużone dla polskiej piłki firmy walczą o utrzymanie? Nie ma co ukrywać, ten ruch elektryzuje na finiszu zimowego okienka transferowego.

– Dołączenie do Widzewa i gra w nim będzie dla mnie dużą motywacją. Nie mogę się już doczekać mojego pierwszego występu. Wiem, jakie są cele na nadchodzące tygodnie. Chcemy awansować dalej w Pucharze Polski i wygrywać mecze w lidze. Zrobię wszystko, by pomóc drużynie – powiedział Kapuadi po podpisaniu kontraktu z łódzkim klubem.

Trener Marek Papszun z pewnością będzie miał spory ból głowy, patrząc na ułożenie formacji defensywnej Legii. Kapuadi, niezależnie od wyników osiąganych przez warszawski klub, był istotnym elementem układanki na boisku.

Mający 27 lat piłkarz w barwach Legii występował od sezonu 2023/24. Wcześniej był zawodnikiem Wisły Płock. Mający kongijsko-francuskie korzenie zawodnik przygodę z piłką nożną zaczynał w juniorskich drużynach we Francji – Le Mans i Angers. Potem przeniósł się do Belgii, gdzie grał w rezerwach Zulte Waregem i Gentu. Od jesieni 2019 roku Steve Kapuadi występował w lidze słowackiej. Najpierw jako piłkarz Interu Bratysława, a następnie AS Trencin, z którego latem 2022 roku trafił do Polski.

Kapuadi to również piłkarz powoływany do kadry narodowej Demokratycznej Republiki Konga, w której barwach zagrał w dwóch towarzyskich spotkaniach. W marcu jego reprezentacja powalczy w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

