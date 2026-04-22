Szczególne wyróżnienie dla legendy. Walczy ze śmiertelną chorobą

„Dymek” to od wielu lat ulubieniec kibiców ze stadionu im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Robert Dymkowski w barwach szczecińskiej Pogoni grał z numerem 10, będąc bramkostrzelnym napastnikiem.

Nieprzypadkowo zresztą na trybunach można było usłyszeć słynną właściwie w całej Polsce przyśpiewkę „Robert Dymkowski. Najlepszy napastnik Polski”.

Robert Dymkowski szczególnie wyróżniony. Były piłkarz legendą Szczecina

Mający 56 lat Dymkowski od kilku lat walczy ze śmiertelną chorobą. W 2023 roku zdiagnozowano u niego ALS/SLA czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neuro ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci.

„Dymek” niedługo po fatalnych informacjach o swoim zdrowiu otrzymał ogromne wsparcie ze strony kibiców Pogoni, w trakcie meczu PKO BP Ekstraklasy. Dodatkowo funkcjonuje zbiórka dla Dymkowskiego, na rehabilitację, leczenie i poprawę jakości życia – prowadzące do spowolnienia postępów choroby.

Link do zbiórki dla legendy Pogoni Szczecin dostępny jest tu.

Dymkowski, który ponad dekadę był w szczecińskim klubie nie tylko piłkarzem, ale też trenerem oraz dyrektorem, właśnie został wyróżniony przez władze miejskie. „Dymek” otrzymał we wtorek (tj. 21 kwietnia) medal „Zasłużony dla Miasta Szczecina”.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wraz z radnymi zaintonowali nawet na cześć Dymkowskiego wspomnianą przyśpiewkę „Robert Dymkowski. Najlepszy napastnik Polski”. Dymowski dla Pogoni rozegrał ponad 300 spotkań, w których zdobył 72 gole na poziomie ekstraklasy.

17 maja b.r. w szczecińskim Teatrze Polskim zaplanowana jest premiera filmu „Dymkowski. Najważniejszy mecz”. Wpływy ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone na wsparcie sportowca. Pokazy filmu zaplanowane są również w kinach.

