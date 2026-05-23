Śmierć w trakcie meczu. Ogromna tragedia prosto z Polski

Już w trakcie spotkania pojawiały się pierwsze, bardzo niepokojące informacje, o podjętej akcji reanimacyjnej na sektorze przyjezdnych. Kibice Motoru Lublin pojawili się bowiem na stadionie Legii Warszawa w naprawdę licznym gronie.

twitter

Niestety, jak się okazało, życia kibica klubu z Lublina nie udało się uratować.

„Z ogromnym żalem informujemy o śmierci jednego z Kibiców, który wspierał naszą drużynę z trybun podczas dzisiejszego meczu. Pomimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować. Rodzina Motoru Lublin jest głęboko poruszona tą tragedią. Nasze myśli oraz wyrazy współczucia kierujemy do pogrążonych w żałobie Rodziny, Bliskich i Przyjaciół” – przekazał lubelski klub w mediach społecznościowych.

twitter

W sobotę (tj. 23 maja) odbyła się ostatnia kolejka sezonu 2025/26. Legia pokonała Motor 4:0.

W takich sytuacjach wynik sportowy nie ma tak właściwie żadnego znaczenia.

GKS Katowice w europejskich pucharach. Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy

Sobotnie mecze przyniosły decydujące rozstrzygnięcia na ekstraklasowym poziomie. Już wcześniej mistrzostwo Polski zagwarantował sobie Lech Poznań. Kolejorz obronił tytuł najlepszej drużyny w Polsce.

W europejskich pucharach zagrają za to: wicemistrz kraju Górnik Zabrze (eliminacje do Ligi Mistrzów), trzecia Jagiellonia Białystok (el. Ligi Europy) oraz Raków Częstochowa i GKS Katowice (oba kluby w el. Ligi Konferencji).

Z krajową elitą pożegnała się za to Lechia Gdańsk. Trójmiejski zespół w meczu na terenie wcześniej zdegradowanego Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, przegrał 2:3. Tym samym z Ekstraklasą żegnają się: Bruk-Bet, Lechia oraz Arka Gdynia.

Co do klubów, które zapewniły sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, pewne gry w elicie są Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Stawkę uzupełni zwycięzca strefy barażowej.

Czytaj też:

Legia Warszawa pożegnała znanego piłkarza. Wzbudzał mnóstwo emocjiCzytaj też:

FC Barcelona chce kolejnego Polaka! Robert Lewandowski znajdzie następcę?