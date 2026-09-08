Trzęsienie ziemi w polskiej lidze! Tyle kosztował transfer gwiazdy

Pytanie dotyczy głównie kwestii sportowych. Jordi Sanchez, bo o tym hiszpańskim napastniku mowa, właśnie zamienił Wisłę Kraków na Pogoń Szczecin. Krakowianie po kilku latach powrócili do PKO BP Ekstraklasy. Szczecinianie na najwyższym poziomie zadomowili się już ładny kawałek czasu temu, a teraz postanowili wyciągnąć z Krakowa najskuteczniejszego zawodnika.

Jordi Sanchez w Pogoni Szczecin. Wiadomo, ile kosztował transfer gwiazdy!

Pierwotnie mówiło się, że do Pogoni może trafić były reprezentant Polski – Dawid Kownacki. Zawodnika, który w przeszłości wyjechał na podbój zagranicznych klubów z Lecha Poznań, nie udało się jednak przekonać do Pogoni.

Co innego w przypadku Sancheza. Hiszpan od stycznia 2026 roku grał dla Wisły. Co ciekawe, w latach 2022-24 napastnik występował już na ekstraklasowych boiskach, broniąc barw Widzewa Łódź.

W Krakowie hiszpański snajper odnalazł się na dobre od startu kampanii 2026/27. W pierwszych spotkaniach sezonu imponował skutecznością. W siedmiu ligowych występach zdobył 6 bramek, trafiając między innymi dwukrotnie w spotkaniu z Piastem Gliwice. Wcześniej wpisywał się na listę strzelców także w meczach z GKS-em Katowice, Wisłą Płock, Górnikiem Zabrze oraz Wieczystą Kraków.

Pogoń wyciągnęła z Wisły najlepszego strzelca PKO BP Ekstraklasy.

„Jordi Sanchez to napastnik o bardzo dobrych warunkach fizycznych, który potrafi połączyć siłę i grę w powietrzu z szybkością oraz dynamiką. Dobrze czuje się w atakowaniu wolnych przestrzeni za linią obrony, a jego ruch bez piłki często pozwala mu znaleźć się w dogodnej pozycji strzeleckiej. Jest również aktywny w pressingu i nie unika bezpośrednich pojedynków z obrońcami” – charakteryzują grę Hiszpana na oficjalnej stronie internetowej Pogoni.

Ile kosztowało wyciągnięcie skutecznego Hiszpana z Krakowa do Szczecina? Okazuje się, że całość rozegrała się za sprawą tzw. klauzuli odstępnego w kontrakcie. Wynosiła ona 250 tysięcy euro. Łącznie cała transakcja zamknęła się za to w kwocie ok. 400 tysięcy euro.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, jak mający 31 lat Hiszpan odnajdzie się w realiach Pogoni. Z pewnością po takim owocnym otwarciu sezonu w Szczecinie będą liczyć na skuteczność swojego nowego nabytku.

A kibice na portalu X mogą śledzić na bieżąco wymianę zdań pomiędzy właścicielami obu klubów, której początkiem był właśnie rzeczony transfer na linii Kraków – Szczecin. Z jednej strony Jarosław Królewski (Wisła), a z drugiej Alex Haditaghi (Pogoń).

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