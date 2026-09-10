Afera w piłkarskiej Ekstraklasie! Wypłynęły szokujące szczegóły

Mowa o dwójce dziennikarzy – Szymonie Jadczak i Dariuszu Faronie. W czwartkowym (tj. 10 września) tekście na łamach Wirtualnej Polski i SportowychFaktów ujawnili, że w końcówce sezonu 2025/26 doszło do niedozwolonego kontaktu pomiędzy trenerem Adrianem Siemieńcem a jednym z arbitrów piłkarskich.

Afera w piłkarskiej Ekstraklasie. Adrian Siemieniec i PZPN w rolach głównych

O czym dokładnie mowa? Trener Jagiellonii Białystok miał skontaktować się z Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, sędzią asystentem w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. W jakiej sprawie?

„Witam Panie Sędzio Paweł dzisiaj Nam sędziuje, nie wiem jak podejść do tego tematu. Chce po prostu żeby z Nami w tym temacie współpracował. Jeżeli nie będzie wyjść i kartka się należy to oczywiście mi nic do tego, ale jeżeli może poczekać i Nas uprzedzić że ktoś jest blisko to będę mógł zareagować. Mamy finał sezonu u siebie. Chodzi mi o branie tego pod uwagę i pewną rozwagę. Czasami sa sytuacje ze ktos jest pol na pol, albo pracuje na kartkę” – tak brzmi pełna treść wiadomości Siemieńca do sędziego.

Zachowujemy, podobnie jak WP/SportoweFakty, oryginalną pisownię.

Sędzia Wójcik znajdował się akurat w Japonii, będąc arbitrem w ramach wymiany, ale przekazał sprawę bezpośrednio do wspomnianego w wiadomości Pawła – czyli Pawła Raczkowskiego. Bo to ten arbiter prowadził mecz Jagiellonii z GKS Katowice. Trwała walka o wicemistrzostwo Polski, którego ostatecznie Białostoczanie nie zdobyli.

Ale w kontekście żółtych kartek, dostali od sędziego Raczkowskiego w meczu tylko jedną. Ale nie jest to żaden z ósemki(!) zagrożonych pauzą w ostatniej kolejce sezonu piłkarzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że arbiter z Warszawy w tamtym spotkaniu, zakończonym remisem (2:2) pracował bez zarzutu.

Raczkowski wiedział jednak o wiadomości od trenera Siemieńca, bo została mu ona przekazana przez Wójcika przed spotkaniem. Dodatkowo, wg treści tekstu WP/SportoweFakty, szkoleniowiec Jagiellonii miał chwilę rozmawiać z Raczkowskim przed startem spotkania GKS – Jagiellonia. Dokładnie tak, jak Wójcik poradził trenerowi, ażeby zahaczyć arbitra, którzy piłkarze są zagrożeni absencją w finale sezonu dla drużyny z Białegostoku.

Co ciekawe, sprawa wyszła jednak na jaw dopiero teraz. Ciekawym wątkiem jest też to, że całe zajście miało zostać zgłoszone do PZPN już w maju, a ostatecznie procedura wyjaśniająca zaczęła się w lipcu. Podobno jednak w tle jest wątek związany z nienajlepszymi relacjami federacji z sędzią Wójcikiem.

Trener Siemieniec złożył za to wyjaśnienia w tej sprawie. Pytanie jednak, czy to zamyka całą historię?

– Trener oczywiście nie powinien tego robić, ale wygląda trochę na ojca zespołu, który martwi się o zawodników. Problem leży gdzie indziej. Publiczne postrzeganie bezstronności jest równie ważne jak sama bezstronność. Nie trzeba nikogo łapać na gorącym uczynku, żeby doszło do szkody – przyznał WP/SportoweFakty mecenas Michał Tomczak, były szef Wydziału Dyscypliny PZPN.

Jedno jest pewne, w świecie PKO BP Ekstraklasy mocno zawrzało. Wydaje się, że to dopiero początek tego wielowątkowego zamieszania, które właśnie zostało ujawnione.

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