Dariusz Mioduski podjął decyzję ws. Legii Warszawa. Właścicielski ruch!

Legia Warszawa to z pewnością klub, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek piłkarskich nie tylko w kraju, ale generalnie w tej części Europy. Warszawianie od kilku sezonów bezskutecznie próbują wrócić na szczyt w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Po raz ostatni Legia była mistrzem Polski w sezonie 2020/21.

Sukcesy z tej najbliższej przeszłości to wygrana w Pucharze Polski (2024/25) oraz Superpucharze (2025).

Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela! Ważny moment dla klubu

W poniedziałek (tj. 21 września) poinformowano, że warszawski klub zyskał ważnego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzynski, amerykański przedsiębiorca z polskimi korzeniami. Zyskał on 40 proc. akcji Legii Warszawa i obejmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dariusz Mioduski pozostaje za to większościowym akcjonariuszem z pakietem 60 procent akcji i nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Klubu.

– Michael jest inwestorem i liderem biznesowym odnoszącym ogromne sukcesy, który całą swoją karierę poświęcił budowaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw w różnych branżach. Z radością mogę powiedzieć, że dzielimy wiele kluczowych wartości, długoterminową perspektywę i wzajemne zrozumienie odpowiedzialności, jaką ponosimy za przyszłość Legii. Kolejny rozdział w historii Klubu wymaga nie tylko długoterminowego kapitału, ale przede wszystkim partnera nastawionego na wieloletnią współpracę i to właśnie zapewnia ta inwestycja. Z Michaelem łączy nas wspólna wizja dotycząca przyszłości Legii, ale również podobne doświadczenia osobiste: obaj wyemigrowaliśmy z Polski do Stanów Zjednoczonych w latach 80. i studiowaliśmy na Harvardzie. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj połączyła nas Legia Warszawa – przyznał Dariusz Mioduski na łamach oficjalnej strony internetowej klubu, w specjalnym komunikacie.

– Dostrzegam ogromny potencjał w polskiej piłce nożnej, a nigdzie nie jest on widoczny tak wyraźnie, jak w Legii Warszawa. Niewiele klubów na świecie może równać się z historią Legii, jej społecznością oraz fundamentami, które zbudował Dariusz wraz ze swoim zespołem: bardzo nowoczesnym ośrodkiem treningowym, akademią na najwyższym poziomie, zaawansowaną działalnością komercyjną i wysoce profesjonalną organizacją. To wszystko, w połączeniu z siłą marki Legii oraz ogromną energią i dynamiką rozwoju dzisiejszej Warszawy, tworzy wyjątkową platformę do odniesienia długoterminowego sukcesu. Jako rodowity Polak jestem niezwykle dumny i ogromnie się cieszę, że mogę współtworzyć kolejny rozdział historii Legii Warszawa – dodał Michael Gorzynski.

Strony uzgodniły, że nie będą ujawniać warunków finansowych transakcji.

Piłkarze Legii w miniony weekend odnieśli cenne zwycięstwo wyjazdowe nad Jagiellonią Białystok (3:1). Drużyna prowadzona przez trenera Marka Papszuna zajmuje pozycję wicelidera tabeli PKO BP Ekstraklasy. Trzy punkty przewagi nad klubem ze stolicy na Górnik Zabrze, czyli aktualny wicemistrz kraju.

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