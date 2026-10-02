Polski trener zdyskwalifikowany! Surowa kara po głośnej aferze

Komisja Ligi ukarała trenera Jagiellonii Białystok sześcioma meczami dyskwalifikacji, karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych oraz karą zakazu udziału w zawodach Ekstraklasy przez okres dwóch lat w zawieszeniu na trzy lata.

„Trener jako osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad zawodnikami oraz reprezentująca na meczach Klub, pełni rolę autorytetu i wzoru do naśladowania. Opisane zachowanie jest niezgodne z wartościami sportowymi, negatywnie wpływa na wizerunek rozgrywek oraz stanowi naruszenie podstawowych zasad etyki zawodowej” – czytamy w komunikacie Komisji Ligi.

Kary spadły również na sędziego Arkadiusza K. Wójcika i sędziego Pawła Raczkowskiego.

Adrian Siemieniec zdyskwalifikowany. Surowa decyzja Komisji Ligi!

O sprawie szerzej pisaliśmy na początku września na łamach WPROST. Dziennikarze WP/SportoweFakty ujawnili wówczas aferę o szokującym podłożu.

Mowa o dwójce dziennikarzy – Szymonie Jadczak i Dariuszu Faronie. W tekście na łamach Wirtualnej Polski i SportowychFaktów ujawnili, że w końcówce sezonu 2025/26 doszło do niedozwolonego kontaktu pomiędzy trenerem Adrianem Siemieńcem a jednym z arbitrów piłkarskich.

Komisja Ligi nie mogła zostać obojętna wobec tej historii. Jakie konkretnie kary spotkały wyżej wymienioną trójkę, czyli Siemieńca, Wójcika i Raczkowskiego? Oto fragment treści komunikatu, który dostępny jest również na oficjalnej stronie PKO BP Ekstraklasy.

nałożyć na trenera Adriana Siemieńca karę 6 (sześciu) meczów dyskwalifikacji za naruszenie art. 110[2] par. 1 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz kary dodatkowe, tj. karę pieniężną w wysokości 100.000 (stu tysięcy) złotych i karę zakazu udziału w zawodach Ekstraklasy przez okres 2 lat w zawieszeniu na 3 lata. Zdaniem Komisji, trener A. Siemieniec kontaktując się z Sędzią Wójcikiem w zakresie niedozwolonej pomocy, którą chciał otrzymać od sędziego Pawła Raczkowskiego przed meczem 33. kolejki Ekstraklasy, naruszył obowiązki nałożone na trenerów Konwencją Trenerską w szczególności obowiązek przestrzegania zasad etyki i fair play i unikania działań sprzecznych z duchem gry. Trener jako osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad zawodnikami oraz reprezentująca na meczach Klub, pełni rolę autorytetu i wzoru do naśladowania. Opisane zachowanie jest niezgodne z wartościami sportowymi, negatywnie wpływa na wizerunek rozgrywek oraz stanowi naruszenie podstawowych zasad etyki zawodowej.



nałożyć na sędziego Arkadiusza K. Wójcika karę 2 (dwóch) lat dyskwalifikacji za naruszenie art. 110 par. 1 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zdaniem Komisji sędzia Wójcik, udzielając trenerowi A. Siemieńcowi instrukcji, w jaki sposób powinien zakomunikować sędziemu P. Raczkowskiemu swoje oczekiwania względem niego, w szczególności o sposobie komunikacji w sprawie ewentualnych zagrożeń związanych z możliwością otrzymania przez zawodników Klubu Jagiellonia napomnień (żółtych kartek) naruszył przepisy Konwencji Sędziowskiej, tj. obowiązek powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody oraz informowania właściwego organu PZPN lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela klubów piłkarskich. Rola sędziego wymaga najwyższych standardów etycznych, profesjonalizmu oraz bezstronności. Sędzia jest gwarantem prawidłowego i sprawiedliwego przebiegu rywalizacji sportowej. Postępowanie sędziego Wójcika podważyło zaufanie do jego bezstronności, kompetencji i znacząco naruszyło autorytet instytucji sędziów piłkarskich Ekstraklasy.



nałożyć na sędziego Pawła Raczkowskiego karę pieniężną w wysokości 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych za naruszenie art. 110 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zdaniem Komisji, sędzia Raczkowski, informując Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN dopiero 39 dni po meczu o fakcie przekazania mu przez sędziego Wójcika kopii wiadomości Whatsapp, które otrzymał od sędziego Wójcika o próbie kontaktu z nim przez innego sędziego oraz instrukcji kontaktu zaproponowanej trenerowi przez sędziego Wójcika, naruszył przepis Konwencji Sędziowskiej w zakresie informowania, właściwego organu PZPN lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody. Zdaniem Komisji Ligi obowiązek ten powinien być zrealizowany przez sędziego bez nieuzasadnionego opóźnienia – czyli przy najbliższej możliwej okazji lub niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia rodzącego ten obowiązek. Brak natychmiastowej informacji bezpowrotnie niweczy bowiem cel tego przepisu. Obowiązek powiadomienia ma z reguły na celu umożliwienie Przewodniczącemu Kolegium Sędziów PZPN podjęcia odpowiednich działań zarządczych, organizacyjnych lub prewencyjnych, a zwlekanie z przekazaniem informacji udaremnia ten cel.

Nie ulega wątpliwości, że te decyzje odbiją się szerokim echem w środowisku piłkarskim w Polsce. Dodajmy, że trener Siemieniec jest uważany za jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego szkoleniowca młodego pokolenia w kraju. A sama Jagiellonia reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, grając regularnie w europejskich pucharach.

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