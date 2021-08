Barcelona straciła punkty. Depay z pierwszą bramką w La Liga

FC Barcelona w nowym sezonie musi radzić sobie bez Lionela Messiego, który po wygaśnięciu umowy z Dumą Katalonii przeszedł do Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz La Liga pokazał jednak, że w drużynie z Camp Nou nie brakuje zawodników, którzy mogą stać się liderami zespołu. Podopieczni Ronalda Koemana wygrali 4:2 z Realem Sociedad, a na listę strzelców wpisywali się Pique, Martin Braithwaite i Sergi Roberto.

Podział punktów w Bilbao

W drugiej kolejce Barcelonę czekało wyjazdowe spotkanie z Athletic Bilbao, który na inaugurację sezonu bezbramkowo zremisował z Elche. W starciu z Dumą Katalonii rozgrywanym w sobotę 21 sierpnia Athletic grał wysokim pressingiem, co skutkowało sytuacjami bramkowymi. Dobrą okazję miał Sancet, który z kilku metrów trafił w poprzeczkę.

Wynik spotkania w 50. minucie otworzył Inigo Martinez, który wyszedł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i uderzeniem głową z ostrego kąta pokonał Neto. Goście odpowiedzieli w 75. minucie, kiedy to Memphis Depay wykończył kontratak mocnym strzałem pod poprzeczkę. Wynik 1:1 utrzymał się do końca spotkania, a FC Barcelona po raz pierwszy w sezonie straciła ligowe punkty.

