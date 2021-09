Chelsea pozyskała nowego zawodnika. Duże wzmocnienie triumfatora Ligi Mistrzów

Kluby La Liga przeszły w tegorocznym okienku transferowym małe trzęsienie ziemi. Lionel Messi odszedł do Paris Saint-Germain, a 1 września po północy ogłoszono wypożyczenie Antoine'a Griezmanna z Dumy Katalonii do Atletico Madryt. Francuz nie spotka się tam z Saulem Niguezem, który również „rzutem na taśmę” podpisał kontrakt z Chelsea.

„Mamy zaszczyt powitać w klubie Sauela Nigueza, który będzie na rocznym wypożyczeniu” – ogłosił klub z Londynu na Twitterze. Triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów zapłacił za sprowadzenie Hiszpana pięć milionów euro – podaje „AS”. W kontrakcie zawarto także możliwość wykupienia pomocnika za około 40 mln.

Ruchy transferowe Chelsea

Przypomnijmy, to nie jedyny ruch transferowy The Blues. Chelsea sprowadziła już Romelu Lukaku, który wrócił na Stamford Bridge za 115 mln euro. Z klubem pożegnał się za to Tammy Abraham, reprezentujący od nowego sezonu barwy AS Romy. Kurt Zouma zagra z kolei w West Ham United, Victor Moses w Spartaku Moskwa, a Oliver Giroud i Fikayo Tomori w AC Milan.

Pomimo dużych zmian w szatni, podopieczni Thomasa Tuchela udanie rozpoczęli sezon Premier League. The Blues na inaugurację rozgrywek ograli Crystal Palace (3:0), później zainkasowali trzy punkty w starciu z Arsenalem (2:0), a w ostatniej kolejce zremisowali z Liverpoolem (1:1).

