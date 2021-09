Hit La Liga przełożony. FC Barcelona zagra w innym terminie

Dopiero w piątek 10 września nad ranem czasu polskiego zakończą się mecze eliminacyjne do mistrzostw świata w strefie CONMEBOL. Niektórzy piłkarze biorący udział w tych spotkaniach grają na co dzień w Europie, co zrodziło pewne problemy. Przykładem są zawodnicy Sevilli i FC Barcelony, którzy już 11 września mieli zagrać bezpośrednie starcie w La Liga.

Przełożone dwa mecze

Gdyby spotkanie odbyło się zgodnie z planem, w barwach Dumy Katalonii mógłby nie wystąpić Urugwajczyk Ronald Araujo, a w drużynie Sevilli argentyńskie trio: Marcos Acuna, Gonzalo Montiel i Papu Gomez. Władze La Liga wystąpiły więc do Komitetu ds. Rozgrywek Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej o przełożenie tego spotkania, które ze względu na startujące kilka dni później rozgrywki Ligi Mistrzów, nie mogło odbyć się w poniedziałek lub wtorek.

Komitet odrzucił prośbę stwierdzając, że nie wystąpiła przesłanka „siły wyższej”, która miałaby uniemożliwić rozegranie meczu. La Liga zwróciła się więc do działającej przy rządzie Wyższej Rady ds. Sportu, która zgodziła się na przełożenie spotkania – podaje „Marca”. Taka sama decyzja została podjęta w sprawie starcia Villarrealu z Deportivo Alves, które również miało odbyć się 11 września. Póki co nie wiadomo, kiedy zostaną rozegrane przełożone mecze.

Terminarz 4. kolejki La Liga

Sobota 11 września:

Levante – Rayo (godz. 18:30)

Athletic Bilbao – Mallorca (godz. 21:00)

Niedziela 12 września:

Espanyol – Atletico Madryt (godz. 14:00)

Osasuna – Valencia (godz. 16:15)

Cadiz – Real Sociedad (godz. 18:30)

Real Madryt – Celta Vigo (godz. 21:00)

Poniedziałek 13 września:

Getafe – Elche (godz. 20:00)

Granada – Real Betis (godz. 22:00)

