Gerard Pique odpowiedział trenerowi Barcelony. „Nie jestem tu po to, by być drugim lub trzecim”

Atmosfera w Barcelonie od dłuższego czasu jest fatalna, a wpływ ma na to głównie Ronald Koeman. Szkoleniowiec na każdym kroku podkreśla, że od jego zespołu nie powinno oczekiwać się wiele, co oczywiście nie podoba się opinii publicznej, a nawet samym zawodnikom. Publicznie o tym wypowiedział się Gerard Pique.

Pique ma ambicje większe niż Koeman

Środkowy obrońca udzielił wywiadu telewizji „Movistar”, gdzie został zapytany właśnie o to, jakie są cele Dumy Katalonii na obecny sezon. – Nie noszę koszulki tego klubu po to, aby być drugim czy trzecim. Trzeba walczyć o tytuły. Mimo słabego początku jestem przekonany, że będziemy w stanie o nie rywalizować. Drużyna ma na to chęć – jasno zadeklarował Pique. To postawia skrajnie inna wobec tej prezentowanej przez Koemana, który uważa, że kibice nie powinni oczekiwać od Barcelony sukcesu w najbliższym czasie.

– Przechodzimy przez okres, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Trwają burzliwe lata, mieliśmy zmianę prezydenta, trenerzy przychodzili i odchodzili… Ale my musimy dawać z siebie maksimum. Jest wiele sposobów, aby sobie z tym poradzić – stwierdził jednoznacznie.

– W zaistniałej sytuacji możemy narzekać, albo wiosłować razem w tym samym kierunku – zaznaczył Pique.

