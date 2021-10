Andres Iniesta chce wrócić do Barcelony? „Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość”

Andres Iniesta, legendarny piłkarz Barcelony, ciągle biega po japońskich boiskach w barwach Vissel Kobe. Swoją przygodę z Blaugraną rozpoczął już w 1996 roku. Z barwami katalońskiego klubu żegnał się po ponad 20 latach. Trzeba dodać, że odchodził z Hiszpanii z obszernym workiem trofeów i statusem absolutnej legendy. Czy Iniesta wróci kiedyś do swojej ukochanej drużyny, by poprowadzić ją w roli trenera? Z jego rozmowy z BBC wynika, że sam zawodnik ma takie nadzieje.

„Chciałbym wrócić”

Często w kontekście wielkich powrotów do Barcelony mówi się o innym zasłużonym pomocniku Blaugrany – Xavim. Teraz jednak do głosu doszedł jego były kolega z drużyny, który też marzy o ponownym zawitaniu na Camp Nou. – Chciałbym wrócić do Barcelony, ponieważ spędziłem tam dużą część mojego życia – powiedział Iniesta w rozmowie z BBC. Oczywiście, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Nie wiadomo, kim będę w następnych latach, czym będę się zajmował – dodał pomocnik.

Osiągnięcia piłkarskie Iniesty

Andres Iniesta aż czterokrotnie w barwach Barcelony wygrywał Ligę Mistrzów. Pomocnik jest również dziewięciokrotnym mistrzem Hiszpanii. Wielokrotnie wygrywał superpuchar i puchar kraju. Kiedy mówi się o Inieście nie sposób nie wspomnieć o jego wybitnych osiągnięciach reprezentacyjnych. Hiszpański piłkarz sięgał ze swoją drużyną narodową po mistrzostwo świata w 2010 roku i dwukrotnie po mistrzostwo Europy.

Czytaj też:

Mbappe zdradził kulisy sagi transferowej. „Powiedziałem im o tym pod koniec lipca”