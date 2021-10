Xavi zostanie trenerem Barcelony? Jest jasna deklaracja hiszpańskiej legendy

Od kiedy prezydentem Barcelony został Joan Laporta, na bardzo „gorącym stołku” siedzi Ronald Koeman. Nie ma dnia, aby nie spekulowano na temat jego zwolnienia, czego domagają się szczególnie kibice Blaugrany. Wielu z nich najchętniej widziałoby Xaviego Hernandeza w roli następcy Holendra.

Xavi trenerem Barcelony?

Co o tym sądzi sam zainteresowany? Ten temat został poruszony w rozmowie, która ukazała się na portalu 20minutos.es. Dziennikarz zapytał żywą legendę hiszpańskiego futbolu o to, czy Katar może być dobrym miejscem do wybicia się na rynku szkoleniowców, by potem móc pracować w czołowych ligach Europy. Naturalnie chodziło właśnie o powrót do jego macierzystego klubu.

– Znajduję się dopiero na początku kariery szkoleniowej, ale prowadzenie Barcelony jest moim marzeniem i nigdy tego nie ukrywałem. To mój cel. Nie wiem jednak, czy to się uda. Będą mnie potrzebować czy jednak nie – zastanawiał się Hernandez. – Jeśli otrzymałbym ofertę, na pewno bym ją przeanalizował, rozważył i podjął decyzję – stwierdził.

Osiągnięcia Xaviego w Al-Sadd

Aktualnie były pomocnik pracuje w jednym z najbardziej utytułowanych klubów Kataru, czyli Al-Sadd. Wcześniej, aż przez cztery lata reprezentował jego barwy jako piłkarz, a w 2019 roku został zatrudniony w tej samej drużynie w roli szkoleniowca. Pod jego wodzą zespół z Dohy wzbogacił swoją gablotę o kilka trofeów – za mistrzowski tytuł, zdobycie Pucharu Emira Kataru czy też dwóch pucharów krajowych. Ponadto pomógł też dojść Al-Sadd aż do półfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

– Jestem szczęśliwy z faktu, że mogę tu pracować – dodał Xavi, kiedy mówił o ewentualnej pracy w Barcelonie. Wszystko wskazuje na to, że jeśli Duma Katalonii nie zgłosi się po niego, Hiszpan będzie dalej pracował na Bliskim Wschodzie – Moja relacja z Katarem jest doskonała. Mam nadzieję, że przetrwa na zawsze. Czuję się tutaj doceniany, wszyscy traktują mnie z miłością. Mojej żonie i całej rodzinie też się tu podoba – stwierdził Hernandez.

