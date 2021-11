Sergio Aguero cierpi na poważną chorobę. Lekarze podjęli co do niego ważną decyzję

Jak na razie Sergio Aguero, po przejściu do FC Barcelony latem, mocno rozczarowuje. Doświadczony napastnik został sprowadzony w miejsce Luisa Suareza, jednak z powodów zdrowotnych nie jest w stanie sportowo pomóc swojemu zespołowi. Co prawda ostatnio już wrócił do gry, lecz szybko znów okazało się, że będzie musiał pauzować przez dłuższy okres.

La Liga. Sergio Aguero z arytmią serca

Tym razem sprawa jest jednak poważniejsza niż typowy uraz mięśniowy czy jakikolwiek inny, typowy dla piłkarza. W minionych dniach snajper uskarżał się na ból w klatce piersiowej i w związku z tym nie dokończył meczu ligowego z Deportivo Alaves (1:1). Zaraz po nim został przewieziony do szpitala. Tam wykonano mu podstawowe badania, które wykazały, że zawodnik cierpi na arytmię serca. Według informacji dziennika „Sport” to nie pierwszy raz, kiedy Aguero przytrafił się taki problem zdrowotny – zgłaszał go również 20 października przed starciem z Dynamem Kijów, ale wówczas mimo wszystko dostał pozwolenie na grę.

FC Barcelona wydała oświadczenie

Po wykryciu arytmii klub chce uniknąć tragicznych historii i w związku z tym nie zamierza zmuszać podopiecznego do szybkiego powrotu do zdrowia. Na oficjalnym portalu internetowym FC Barcelony ukazał się za to komunikat. „Kun Aguero przeszedł badania diagnostyczne. Będzie pauzował przez trzy miesiące. Podczas nich zostanie oceniona skuteczność leczenia w celu określenia czasu potrzebnego na rekonwalescencję”.

Do całej sprawy sam piłkarz odniósł się na Twitterze. „Czuję się dobrze i jestem gotów stawić czoła procesowi leczenia. Dziękuję za wsparcie, dzięki wam moje serce jest silniejsze” – napisał. W sezonie 2021/22 Aguero rozegrał zaledwie pięć meczów i strzelił jednego gola (Realowi Madryt).

