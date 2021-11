Stało się! Xavi wraca do wielkiej piłki. Legendarny piłkarz poprowadzi Barcelonę

Niedawno Barcelona zwolniła ze stanowiska pierwszego trenera Ronalda Koemana, którego ostatnim spotkaniem była porażka z Rayo Vallecano 0:1. Klub notował wyniki poniżej oczekiwań i nic nie zapowiadało się na zmianę tego stanu rzeczy. Na ławce trenerskiej zasiadł tymczasowo były trener drużyny rezerw, Sergi Barjuan. Wiadomo jednak, że już za chwilę zastąpi go niekwestionowana legenda Blaugrany – Xavi Hernandez.

Xavi zostanie trenerem Barcelony

Joan Laporta, prezydent Barcelony, od razu po zwolnieniu Koemana komunikował, że chce pozyskać Xaviego, który przez ostatnie parę sezonów zbierał doświadczenie trenerskie w katarskim Al Sadd. Swoje zainteresowanie wyrażał również sam Hiszpan, który powiedział, że „chciałby wrócić do domu”. – To byłoby coś niesamowitego – dodał były pomocnik Blaugrany.

Na swoim oficjalnym profilu na Twitterze katarski klub poinformował, że zezwolił Xaviemu na opuszczenie szeregów sztabu szkoleniowego Al Saddu na rzecz pracy w Barcelonie. „Xavi jest ważną częścią historii naszej drużyny i życzymy mu jak najlepiej” – napisano w oficjalnym komunikacie. „Xavi poinformował nas kilka dni temu o potrzebie wyjazdu do Barcelony w tym szczególnym czasie, ze względu na kryzys, przez który przechodzi jego rodzinny klub. My to rozumiemy i postanowiliśmy nie stać mu na drodze” – dodano poniżej.

Xavi występował w Al Sadd przez cztery sezony jako piłkarz. Gdy zakończył karierę zawodową przesiadł się na ławkę, skąd poprowadził drużynę do między innymi dwóch mistrzostw kraju i jednego pucharku Kataru.

