Dani Alves przywitał się z fanami Barcelony. Na prezentację tradycyjnie przyszedł w japonkach

Dani Alves spędził w Barcelonie długie osiem sezonów swojej kariery. Brazylijczyk trzykrotnie wygrał w tym czasie Ligę Mistrzów, sześciokrotnie mistrzostwo Hiszpanii i wiele pucharów i superpucharów kraju. Obrońca odszedł z hiszpańskiego klubu na rzecz Juventusu i później PSG, w których również wygrywał krajowe trofea. Jego ostatnim klubem było Sao Paulo. 38-latek wrócił do Blaugrany na prośbę Xaviego Hernandeza, który będzie walczył o poprawienie wyników swojej ukochanej drużyny.

Barcelona. Dani Alves przywitał się w japonkach

Dani Alves wyszedł w środę na murawę Camp Nou, by oficjalnie przywitać się z kibicami. Brazylijczyk wyszedł z tunelu w... klapkach. Ten ruch był nawiązaniem do 2008 roku, w którym piłkarz pojawił się po raz pierwszy przy ośrodku Barcelony w momencie przechodzenia do tego klubu – obrońca również wtedy był w klapkach.

twitter

Na samą trawę Alves wszedł boso. Stwierdził, że nie mógł inaczej. – W Barcelonie stałem się wielki, a teraz wracam jako ktoś mały, by znowu stać się wielki – powiedział zawodnik. W ramach swojego powitalnego performensu piłkarz wziął do ręki źdźbła trawy z boiska i powiedział do kamery: „tak pachnie Camp Nou, tak pachną trofea”.

twitter

La Liga. Sytuacja Barcelony w tabeli

Barcelona ma co poprawiać, jeśli chodzi o sytuację w tabeli. Zawodnicy, którzy przez pierwsze 12 spotkań byli prowadzeni przez Ronalda Koemana, zdobyli tylko 17 punktów i zajmują 9. miejsce w tabeli. Xavi Hernandez i Dani Alves będą mieli okazję do debiutu już 20 listopada w meczu z Espanyolem.

twitterCzytaj też:

Nowe informacje o braku Lewandowskiego w meczu z Węgrami. To nie był pomysł Paulo Sousy?