Leo Messi w 2021 roku. Argentyńczyk zasłużył na Złotą Piłkę?

Rok 2021 w wykonaniu Leo Messiego to mieszanka wybuchowa łez szczęścia i smutku. Argentyńczyk dokonał w tym czasie dwóch rzeczy, w które wierzyło coraz mniej osób z piłkarskiego świata.

Złota Piłka 2021. Leo Messi w Barcelonie

Leo Messi w całym zeszłym sezonie strzelił dla Barcelony 38 goli i zaliczył 14 asyst. Należy jednak patrzeć na sam rok 2021, w którym ustrzelił 28 bramek i zanotował dziewięć ostatnich podań. Jego starania i fakt, że musiał „dźwigać” całą drużynę na barkach na pewno zasługują na docenienie. Klub jednak skończył na trzecim miejscu w lidze, a jeśli chodzi o puchary to Blaugrana zdobyła „tylko” Puchar Króla. Po zakończonym sezonie Argentyńczyk wziął udział w Copa America i spełnił swoje marzenie.

Copa America. Leo Messi dopiął swego

Leo Messi nigdy wcześniej nie poprowadził Argentyny do międzynarodowego trofeum. Bardzo blisko był tego osiągnięcia na przykład w 2014 roku, kiedy to wraz z Albicelestes dotarł do finału mistrzostw świata. Tam na jego nieszczęście lepsi okazali się Niemcy, którzy po golu Mario Goetzego w doliczonym czasie gry sięgnęli po trofeum.

W 2021 roku Messi dopiął swego – poprowadził kadrę narodową do wygranej w Copa America, turnieju, który nie jest na pewno z perspektywy Europejczyka tak prestiżowy, jak Euro, ale w Ameryce Południowej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Podczas zawodów Argentyńczyk rozegrał pełne 90 minut w każdym z siedmiu spotkań, strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst, czy znacznie przyczynił się do końcowego sukcesu swojej drużyny.

Ligue 1. Słaby początek sezonu Messiego w PSG

Po Copa America nadszedł szok i czas pożegnań. Barcelona nie zdołała zatrzymać Messiego u siebie, ponieważ miała dużo problemów finansowych i mimo że Argentyńczyk zgodził się na obniżenie pensji, do podpisania umowy nie doszło. Wychowanek hiszpańskiego klubu przeszedł wiec do PSG, w którym nie udaje mu się błyszczeć tak, jak w Blaugranie.

Leo Messi ominął jak na razie siedem z 15 meczów francuskiej Ligue 1. W ośmiu, w których przyszło mu grać, zdobył zaledwie jedną bramkę podczas spotkania z Nantes i trzy asysty w potyczce z Saint-Etienne. Argentyńczykowi najlepiej idzie w Lidze Mistrzów, ponieważ tam zdołał zaliczyć trzy trafienia w czterech meczach. Mimo wszystko nadal nie ma dużego wpływu na grę drużyny i prezentuje formę, która odbiega od tej prezentowanej we wcześniejszych latach.

