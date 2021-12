Problemy w Barcelonie. Kluczowego zawodnika czeka długi powrót do zdrowia

Oprócz wielu innych spraw, Barcelona ma również problemy w kwestii kontuzji. W ostatnich spotkaniach Bluagrana nie miała do dyspozycji Pedriego, Ansu Fatiego, Martina Bratihwaite'a czy Sergio Aguero. Mimo tego można powiedzieć, że Barcleona pod wodzą Xaviego wraca na dobre tory. Podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca rozegrali do tej pory trzy spotkania (dwa w lidze i jedno w Lidze Mistrzów), w których zanotowali dwa zwycięstwa i jeden remis.

La Liga 2021/22. Sergi Roberto z poważną kontuzją

Klub poinformował, że do grona kontuzjowanych dołącza Segi Roberto. Zawodnik doznał poważnej kontuzji uda i będzie musiał na dniach poddać się operacji, która zostanie przeprowadzona w Finlandii. Po niej zostaną podane dodatkowe informacje na temat stanu zdrowia piłkarza. Przewiduje się, że Roberto będzie mógł wrócić do gry dopiero pod koniec marca albo na początku kwietnia, tak przynajmniej wynika z informacji hiszpańskiego „Mundo Deportivo”.

La Liga 2021/22. Kontuzja Roberto przeszkodą w kontraktowych negocjacjach?

Sergi Roberto ma podpisany kontrakt z Barceloną do czerwca 2022 roku. Nowy szkoleniowiec Blaugrany wyraził chęć dalszej współpracy z piłkarzem i spotkanie w kwestii przedłużenia umowy miało odbyć się w ostatnich dniach. Do niego jednak nie doszło z powodów komplikacji w harmonogramie. Według „Mundo Deportivo” piłkarz zgodził się na obniżkę pensji w tym i nadchodzących dwóch sezonach, ale to nie doprowadziło do zakończenia negocjacji. Problem więc zapewne leży zupełnie gdzie indziej.

Czytaj też:

Raków znalazł już nowego trenera? Odejście Papszuna coraz bardziej możliwe