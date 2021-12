Media: Koniec złudzeń. Sergio Aguero oficjalnie ogłosi zakończenie kariery

Sergio Aguero dołączył do Barcelony latem 2021 roku. Po wielu latach spędzonych w Manchesterze City Argentyńczyk udał się do Hiszpanii z nadzieją gry u boku Leo Messiego. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała marzenia. Legendarny piłkarz Blaugrany opuścił La Ligę i rozpoczął nowy rozdział w PSG. Aguero natomiast został w Barcelonie sam, a to był dopiero początek wielkich rozczarowań.

La Liga 2021/22. Problemy zdrowotne Sergio Aguero

Pod koniec października tego roku Sergio Aguero opuścił boisko w meczu z Deportivo Alaves, ponieważ doskwierał mu ucisk w klatce piersiowej. Piłkarz miał także problemy z oddychaniem. Lekarska ekspertyza wykazała, że Argentyńczyk zmaga się z arytmią serca. Wiadomo było, że sprawa jest poważna i może prowadzić do przedwczesnego zakończenia kariery. Zawodnik zgodnie z zaleceniami medycznymi poddał się kuracji i 90-dniowej obserwacji. Okazuje się jednak, że na wyciągniecie wniosków nie będzie potrzebował aż tak długiego okresu.

Barcelona. Sergio Aguero zakończy karierę

Radio Marca podało, że dni Aguero w profesjonalnej piłce są policzone. Barcelona podobno przygotowała dla Argentyńczyka pożegnanie, a w środę 15 grudnia ma odbyć się konferencja prasowa, na której sam zawodnik poinformuje o zakończeniu kariery. Tym samym przygoda snajpera z Blaugraną zakończy się po pięciu spotkaniach i jednej bramce. Bardzo prawdopodobnym zastępcą legendarnego piłkarza Manchesteru City jest Edison Cavani, który pełni obecnie drugoplanową rolę w Manchesterze United. Zwolnnikiem tej koncepcji ma być sam trener Barcelony Xavi Hernandez.

